Фестиваль казачьих видов спорта проведут в Свердловской области

Масштабный фестиваль казачьих видов спорта «Казаки Урала. Дух победителей» проведут 29 августа в парке «Арамильская слобода» (Арамиль, Свердловская область), сообщили в уральском полпредстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Программа мероприятия включает индивидуальные поединки по казачьему бою «Учкур» и командную военно-патриотическую эстафету, состоящую из десяти станций. Участники будут соревноваться в стрельбе из лука, фланкировке, сборке автомата, метании ножей, борьбе на опоясках, рубке шашкой, казачьем триатлоне и перетягивании каната.

Для зрителей и семей с детьми организуют интерактивную зону с мастер-классами, выставками музеев Свердловской области, веревочным городком и экскурсиями по реконструкции казачьего острога 1675 года. Также запланированы ярмарка народных промыслов, гастрономические площадки и выступления фольклорных ансамблей.

Вход на фестиваль свободный.