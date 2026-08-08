В Севастополе после атаки БПЛА повреждены 22 жилых дома
В результате атаки беспилотников на Севастополь повреждения получили 22 жилых дома и десять автомобилей. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
По его данным, спасательные службы зафиксировали локальные повреждения в 12 многоквартирных домах, расположенных в Гагаринском и Балаклавском районах, а также на Северной стороне города. В основном речь идет о разбитых окнах.
Кроме того, осколками и пулями были повреждены десять частных домов в различных районах Севастополя. По информации главы региона, повреждения получили крыши и стены зданий.
Также владельцы сообщили о повреждении десяти автомобилей. По словам Михаила Развожаева, машины пострадали от пуль, выпущенных из стрелкового оружия.