Западные чиновники предложили передать российские активы новому депозитарию ЕС

Бывшие высокопоставленные чиновники из Евросоюза и США выступили с инициативой перевести замороженные активы российского Центробанка из бельгийского депозитария Euroclear в специально созданную общеевропейскую структуру. Об этом сообщил Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS) со ссылкой на документ, оказавшийся в распоряжении издания.

Идею предложили экс-министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, бывший министр по европейским делам Франции Натали Луазо и экс-заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх. Они считают, что перевод активов из-под юрисдикции Бельгии в общеевропейский депозитарий поможет снять с Бельгии и Euroclear ответственность и юридические сомнения по поводу использования средств.

По словам госпожи Крамп-Карренбауэр, если давление будет приходиться только на Бельгию, ответ всегда будет «нет». Поэтому деньги необходимо передать в общеевропейскую структуру. Активы официально останутся собственностью российского Центробанка, однако управлять ими будет новая организация ЕС.

Инициаторы подчеркивают срочность принятия решения: программа кредитования Украины на сумму 90 млрд евро истекает уже в 2027 году. При этом в некоторых странах Евросоюза могут появиться правительства, выступающие против поддержки Киева. Это, в первую очередь, касается Франции, где в мае на пост президента может прийти Марин Ле Пен.

Авторы инициативы предлагают принять решение уже на осенних саммитах ЕС. Ранее Евросоюз получил очередной транш в размере 1,4 млрд евро доходов от размещения замороженных российских средств.