Медведев рассказал о переговорах по грузино-осетинскому конфликту в 2008 году

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что переговоры с тогдашним президентом Франции Николя Саркози во время вооруженного конфликта в августе 2008 года были сложными, но позволили достичь договоренностей о его завершении.

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«В 2008 году мы провели прямые переговоры с президентом Саркози, который прилетел в Москву, – жесткие, но результативные – и договорились о завершении конфликта на условиях России в интересах пострадавших республик»,— сказал господин Медведев, отвечая на вопрос «РИА Новости». По его словам, в тот период Франция сыграла конструктивную роль в урегулировании конфликта.

Вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией начался в ночь на 8 августа 2008 года после обстрела Цхинвала грузинскими войсками. Россия ввела в регион свои подразделения, заявив о необходимости защиты жителей республики, многие из которых имели российское гражданство.

После пяти дней боевых действий российские войска вытеснили грузинские силы из Южной Осетии. Позднее Москва признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Грузия продолжает считать обе территории своими регионами и не признает их суверенитет.