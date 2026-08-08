Пляжи в Геленджике закрыли из-за угрозы атаки БПЛА

В Геленджике сработала сирена из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Глава администрации города Алексей Богодистов сообщил, что в связи с опасностью и активной работой средств противовоздушной обороны (ПВО) все пляжи в Геленджике, а также в Кабардинском и Дивноморском сельских округах были временно закрыты.

В Telegram-канале господин Богодистов подчеркнул, что меры приняты ради безопасности жителей и гостей курорта. Он призвал сохранять спокойствие и напомнил, что «безопасность людей превыше всего».

В регионе продолжалась активная работа по отражению угрозы: сообщалось, что над Краснодарским краем и другими российскими регионами ночью было сбито 397 беспилотников.