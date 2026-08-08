Суд в седьмой раз перенес заседание о наследстве основателя «Б. Ю. Александров»
Мосгорсуд на заседании 7 августа вновь отложил рассмотрение вопроса о действительности завещания основателя «Ростагроэкспорта» Бориса Александрова. Как рассказал Forbes представитель его вдовы Ольги Александровой, адвокат Дмитрий Ильчаков, слушание возобновится 24 сентября.
Господин Ильчаков утверждает, что Борис Александров оформил завещание в госпитале «Лапино» в ноябре 2020 года, а удостоверили его врачи из-за действовавших тогда пандемийных ограничений. Адвокат также сказал, что суды не могут выработать решение по завещанию пять лет; очередное отложение он расценил как неоправданную волокиту.
Спор вокруг наследства продолжается с момента смерти бизнесмена в ноябре 2020 года. Незадолго до этого Борис Александров передал дочери Екатерине права на пять товарных знаков, включая бренд «Б. Ю. Александров». После смерти предпринимателя компания использовала их по лицензионным соглашениям.
В 2022 году Екатерина Александрова отозвала у «Ростагрокомплекса» права на использование бренда и инициировала судебные разбирательства, потребовав взыскать с компаний группы около 1,5 млрд руб. После этого выпуск глазированных сырков под маркой «Б. Ю. Александров» был прекращен, а продукцию начали выпускать под брендом «А. Ростагрокомплекс».
В январе 2025 года завершилось одно из нескольких громких наследственных дел 2020-х годов, связанных с многомиллиардными активами, в том числе дело основателя бренда глазированных сырков «Б. Ю. Александров» Бориса Александрова. Споры наследников могут приводить к проблемам у компаний, например, сыркам Александрова пришлось менять название, а наличие завещаний не всегда спасает от затягивания процесса передачи бизнеса.
Компания «Ростагрокомплекс» в конце октября 2025 года инициировала новое судебное разбирательство, подав иск в Арбитражный суд Москвы с целью вернуть права на выпуск глазированных сырков «Б. Ю. Александров». Ответчиками по иску указаны дети предпринимателя Константин, Наталья и Екатерина Александровы, а также его бывшая супруга Ольга Александрова. Суд запросил у истца доказательства того, что «Ростагрокомплекс» является наследником исключительных прав на бренд, а также рассматривал вопрос о привлечении нотариуса, ведшего наследственное дело.
Продукция под маркой «Б. Ю. Александров» не производилась более трех лет до нового разбирательства. После того как Екатерина Александрова в 2022 году отозвала права на бренд у «Ростагрокомплекса», выпуск сырков был прекращен, а компания провела ребрендинг линейки в «А. Ростагрокомплекс». Юристы отмечают, что ключевой вопрос спора заключается в том, кто вправе распоряжаться брендом после смерти владельца, и компания может стремиться «нейтрализовать потенциального конкурента», так как марка сохраняет высокую узнаваемость.