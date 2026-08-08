Суд в седьмой раз перенес заседание о наследстве основателя «Б. Ю. Александров»

Мосгорсуд на заседании 7 августа вновь отложил рассмотрение вопроса о действительности завещания основателя «Ростагроэкспорта» Бориса Александрова. Как рассказал Forbes представитель его вдовы Ольги Александровой, адвокат Дмитрий Ильчаков, слушание возобновится 24 сентября.

Господин Ильчаков утверждает, что Борис Александров оформил завещание в госпитале «Лапино» в ноябре 2020 года, а удостоверили его врачи из-за действовавших тогда пандемийных ограничений. Адвокат также сказал, что суды не могут выработать решение по завещанию пять лет; очередное отложение он расценил как неоправданную волокиту.

Спор вокруг наследства продолжается с момента смерти бизнесмена в ноябре 2020 года. Незадолго до этого Борис Александров передал дочери Екатерине права на пять товарных знаков, включая бренд «Б. Ю. Александров». После смерти предпринимателя компания использовала их по лицензионным соглашениям.

В 2022 году Екатерина Александрова отозвала у «Ростагрокомплекса» права на использование бренда и инициировала судебные разбирательства, потребовав взыскать с компаний группы около 1,5 млрд руб. После этого выпуск глазированных сырков под маркой «Б. Ю. Александров» был прекращен, а продукцию начали выпускать под брендом «А. Ростагрокомплекс».