Пакет наполнили символически

Сенат США принял санкционный пакет Линдси Грэма против России. Документ может позволить американскому президенту вводить пошлины в 100% против покупателей российской нефти и газа. Теперь законопроект еще должна рассмотреть Палата представителей, впрочем, она сейчас на каникулах до 31 августа. Если документ примут, Дональд Трамп получит право вводить и по своему усмотрению отменять тарифы на товары из Китая, Индии или некоторых европейских стран — то есть пяти крупнейших покупателей российских энергоносителей. Новый пакет предполагает еще и ужесточение ограничений против российских чиновников и бизнесменов, а также банков и танкеров, связанных с Россией. В числе указанных в документе организаций ЦБ, Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк.

Но главные механизмы, которые фигурировали в изначальной версии законопроекта, были значительно смягчены, отмечает эксперт Российского совета по международным делам Алексей Наумов:

«Безусловно, принятие законопроекта стало скорее символическим. Мы видим, как сестра умершего сенатора выступала перед его бывшими коллегами. В целом это было скорее эмоциональное действие, поскольку к финальному чтению законопроект окончательно лишился зубов. Он уполномочивает Дональда Трампа на введение ограничений и санкций, но эти полномочия у него и так есть. Например, Трамп может вводить пошлины против покупателей российских энергоресурсов.

Мы видели, как он уже вводил пошлины против Китая, и ему ничего не стоит сделать это снова. Но в прошлый раз, затевая эту войну пошлин, он ее проиграл.

Сейчас это скорее символический акт, призванный продемонстрировать серьезность намерений в отношении России. Но в первую очередь это внутриполитическое действие: показать, что Трамп продолжает руководить партией, ценит наследие Линдси Грэма и остается вождем республиканцев. Даже будучи принятым, законопроект не нарушит возможные мирные переговоры, не нарушит планы Трампа и не свяжет ему руки. Но развяжет их не сильно: большого аппетита вводить ограничения против России у американского президента сейчас нет, и я не ожидаю, что он появится после принятия этого законопроекта».

Автор законопроекта, республиканец Линдси Грэм умер 11 июля. Незадолго до своей смерти он объявил, что, наконец, договорился с Дональдом Трампом о законопроекте санкций против России. Грэм продвигал его более года. В нынешнем виде документ весьма выгоден для Трампа политически, отмечает профессор политологии Университета штата Теннесси Андрей Коробков:

«Трампу, с одной стороны, нужно было продемонстрировать уважение к памяти Грэма, чтобы усилить поддержку традиционных республиканцев-неоконсерваторов. С другой — принятие закона дает ему гибкость, поскольку все остается на усмотрение президента. Кроме того, пакет направлен против третьих стран.

После того как суды заблокировали инициативу Трампа по тарифам, этот закон дает ему возможность вернуться к ним уже под эгидой санкций, связанных с конфликтами в Европе и Персидском заливе.

Может ли Палата представителей затянуть с рассмотрением законопроекта? Сейчас очень острый момент: началась последняя фаза избирательной кампании. Все будет зависеть от расклада в конкретных округах. У демократов поддержка санкций ослабла из-за опасений роста цен и потери рабочих мест, у республиканцев, наоборот, усилилась. Судя по всему, у сторонников санкций достаточно поддержки, чтобы провести законопроект через Палату представителей».

Президент Украины Владимир Зеленский был на похоронах сенатора Грэма в Вашингтоне и во время того визита встречался с Трампом. Стороны по итогам закрытых консультаций назвали переговоры «хорошими».

Александра Абанькова