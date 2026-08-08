Минобороны сообщило об ударах по украинским логистическим объектам

Вооруженные силы России за сутки нанесли удары по логистическим центрам и объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры на Украине. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, цели, которые использовались в интересах ВСУ, были поражены оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией. Под удар также попали склады с ударными дронами и комплектующими к ним.

В Минобороны добавили, что удары наносились по позициям украинской армии в 157 районах. Иных подробностей о последствиях атак ведомство не привело.