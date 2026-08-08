Силы ПВО за сутки сбили 828 БПЛА, снаряды Vampire, HIMARS и восемь «Фламинго»

Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки уничтожили четыре управляемые авиабомбы, реактивные снаряды HIMARS и Vampire, восемь крылатых ракет большой дальности «Фламинго» и 828 беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России.

Ведомство уточнило, что среди перехваченных целей были американский реактивный снаряд HIMARS и чешский реактивный снаряд Vampire. Все они были уничтожены дежурными средствами ПВО.

Кроме того, за сутки были сбиты восемь крылатых ракет большой дальности «Фламинго». В Минобороны не привели данных о районах поражения целей.