Активы челябинского экс-губернатора хотят продать через «голландский аукцион»

Объявлены новые торги по продаже ООО «Родник», владеющего ТРК «Родник» и «Алмаз», и ООО «Управляющая компания „Содействие“». В этот раз активы, ранее принадлежавшие бывшему губернатору Челябинской области Михаилу Юревичу, будут продавать по голландской системе, при которой стоимость уменьшается, следует из объявления на сайте «ГИС Торги».

Начальная цена долей в компаниях также составляет 12,2 млрд руб. Шаг аукциона объявлен в размере 121,6 млн руб., размер задатка — 2,4 млрд руб. (20%). Также установлена цена отсечения — 6,1 млрд руб., а шаг понижения составляет 608,2 млн руб. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 13 августа. Торги проведут 17 августа.

Пока из активов Михаила Юревича удалось сбыть 100% долей ООО «Новая планета», которое владело челябинским магазином «Школьник». Организацию приобрела свердловская «Инвестиционная компания „Джи Эй Групп“» за 399,7 млн руб. Вторым проданным активом стало 100% долей ООО «Универсальный магазин „Школьник“», владеющего площадями в челябинском торгово-развлекательном комплексе «Урал». За 397,4 млн руб. их купила «Профнедвижимость». Компания принадлежит дочери бывшего депутата Законодательного собрания Челябинской области Игоря Свеженцева Людмиле Свеженцевой.