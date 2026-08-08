Фон дер Ляйен призвала пресечь доходы РФ со всех сторон
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поддержала решение Сената США принять законопроект об ужесточении санкций против России. В своем обращении в социальной сети X она призвала совместно с Соединенными Штатами пресечь все источники доходов Москвы.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ
Закон, разработанный при участии ныне покойного сенатора Линдси Грэма, предусматривает введение 100-процентных пошлин на импорт для пяти крупнейших покупателей российского газа и нефти, а также до 500% пошлин на весь остальной российский экспорт в США. Исключения сделаны для стран, чья доля в годовом экспорте российского газа не превышает 15%, при условии, что они сокращают закупки.
Госпожа фон дер Ляйен подчеркнула, что совместные жесткие и взаимодополняющие санкции Европы и США могут продемонстрировать силу исторического союза и эффективно ограничить финансовые потоки России. По еt мнению, необходимо перекрыть все возможности получения доходов Москвой — от счетов олигархов до прибыли от экспорта энергоносителей и деятельности «теневого флота».
В июле 2026 года группа американских сенаторов, включая Линдси Грэма, представила содержание законопроекта о новых санкциях в отношении России, который предусматривает возможность введения 100% пошлин против пяти крупнейших импортеров российской нефти и газа, таких как Индия и Китай. Этот законопроект был поддержан Сенатом США в первом процедурном голосовании, где 86 сенаторов высказались «за», а 12 — «против». Он также дает президенту право ввести тариф в размере 500% на импорт из России, а действие новых тарифных полномочий ограничено пятью годами.