Фон дер Ляйен призвала пресечь доходы РФ со всех сторон

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поддержала решение Сената США принять законопроект об ужесточении санкций против России. В своем обращении в социальной сети X она призвала совместно с Соединенными Штатами пресечь все источники доходов Москвы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Закон, разработанный при участии ныне покойного сенатора Линдси Грэма, предусматривает введение 100-процентных пошлин на импорт для пяти крупнейших покупателей российского газа и нефти, а также до 500% пошлин на весь остальной российский экспорт в США. Исключения сделаны для стран, чья доля в годовом экспорте российского газа не превышает 15%, при условии, что они сокращают закупки.

Госпожа фон дер Ляйен подчеркнула, что совместные жесткие и взаимодополняющие санкции Европы и США могут продемонстрировать силу исторического союза и эффективно ограничить финансовые потоки России. По еt мнению, необходимо перекрыть все возможности получения доходов Москвой — от счетов олигархов до прибыли от экспорта энергоносителей и деятельности «теневого флота».