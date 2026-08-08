Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Фон дер Ляйен призвала пресечь доходы РФ со всех сторон

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поддержала решение Сената США принять законопроект об ужесточении санкций против России. В своем обращении в социальной сети X она призвала совместно с Соединенными Штатами пресечь все источники доходов Москвы.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Закон, разработанный при участии ныне покойного сенатора Линдси Грэма, предусматривает введение 100-процентных пошлин на импорт для пяти крупнейших покупателей российского газа и нефти, а также до 500% пошлин на весь остальной российский экспорт в США. Исключения сделаны для стран, чья доля в годовом экспорте российского газа не превышает 15%, при условии, что они сокращают закупки.

Госпожа фон дер Ляйен подчеркнула, что совместные жесткие и взаимодополняющие санкции Европы и США могут продемонстрировать силу исторического союза и эффективно ограничить финансовые потоки России. По еt мнению, необходимо перекрыть все возможности получения доходов Москвой — от счетов олигархов до прибыли от экспорта энергоносителей и деятельности «теневого флота».

Составлено ИИ-Ассистентъ

В июле 2026 года группа американских сенаторов, включая Линдси Грэма, представила содержание законопроекта о новых санкциях в отношении России, который предусматривает возможность введения 100% пошлин против пяти крупнейших импортеров российской нефти и газа, таких как Индия и Китай. Этот законопроект был поддержан Сенатом США в первом процедурном голосовании, где 86 сенаторов высказались «за», а 12 — «против». Он также дает президенту право ввести тариф в размере 500% на импорт из России, а действие новых тарифных полномочий ограничено пятью годами.

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд