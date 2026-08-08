Землетрясение магнитудой 5,6 произошло на Аляске

В американском штате Аляска зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6. Геологическая служба США сообщила, что подземные толчки произошли в 04:50 по UTC (07:50 по московскому времени).

Эпицентр землетрясения находился в 54 км от населtнного пункта Скуэнтна, а очаг залегал на глубине примерно 5 км. По другим данным, подобное сейсмическое событие отмечено севернее Анкориджа — города с населением около 291 тыс. человек, на расстоянии 174 км от города. Здесь глубина очага измерялась от 0,2 до 5 км.

После толчков специалисты не зафиксировали угрозы цунами, угрозы для местного населения или разрушениq/