Володин перечислил вступающие в силу в августе законы

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил в Мах о законах, которые начнут действовать в августе. Среди них он выделил нормы об ограничительных мерах для уехавших за рубеж граждан, которые были признаны виновными в преступлениях и ряде административных правонарушений против России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Государственной думы Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Председатель Государственной думы Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Новые правила предусматривают замораживание и блокировку денежных средств и имущества, ограничение водительских прав, запрет на электронные госуслуги, сделки по доверенности, регистрацию в качестве ИП или самозанятого, а также использование электронной подписи. Кроме того, в августе начнет действовать ряд решений, связанных с усилением контроля за исполнением законодательства.

Среди других нововведений господин Володин назвал присвоение статуса ветеранов боевых действий сотрудникам МЧС, участвующим в разминировании в зоне СВО, а также кредитные каникулы и льготный доступ в вузы и колледжи для военнослужащих, отражавших вторжение на российскую территорию.

В числе августовских изменений также значатся расширенные полномочия правительства для стабилизации топливного рынка, господдержка для выпускников медвузов, участвующих в программе наставничества, запрет на капитальное строительство в зонах паводков, продление «гаражной амнистии» и усиление контроля за качеством лекарств.