Минобороны РФ сообщило об ударе по сухогрузу у побережья Одессы

Российские военные нанесли удар по сухогрузу в акватории Черного моря восточнее Одессы, сообщили в Минобороны РФ. По версии ведомства, судно использовалось для перевозки вооружения и другого военного имущества в интересах Вооруженных сил Украины.

В министерстве уточнили, что удар был нанесен 7 августа около 15:00 мск подразделением войск беспилотных систем. Для атаки использовался беспилотник «Герань-4 сикер».

По данным Минобороны, пораженный сухогруз участвовал в доставке военных грузов морским путем. Иных подробностей, в том числе о последствиях удара и состоянии судна, ведомство не привело.