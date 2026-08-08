Семья с ребенком пропала во время сплава по реке Кан в Красноярском крае

В Красноярском крае разыскивают мужчину, женщину и восьмилетнего мальчика, отправившихся в лодочный сплав по реке Кан. КГКУ «Спасатель» сообщило в Мах, что они вышли на реку 5 августа, а затем перестали выходить на связь.

Основанием для поисков стало заявление в полицию. К поисковой операции направили спасателей Зеленогорского поисково-спасательного отделения.

Информации о том, где находятся участники сплава, у спасателей пока нет. По данным учреждения, поиск продолжается. Спасатели проверяют сведения о трех пропавших: мужчине, женщине и восьмилетнем мальчике. РЕН ТВ со ссылкой на источник сообщает, что семья 5 августа предупредила родных, что после прогулки по реке останутся ночевать на природе и вернутся домой на следующий день.