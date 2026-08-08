Белгородская область за сутки подверглась 138 атакам ВСУ

За минувшие сутки Белгородская область подверглась 138 атакам со стороны Украины, сообщил в Telegram врио губернатора Александр Шуваев. Под ударом оказались Белгород и 14 округов региона.

По данным главы области, украинские силы 12 раз применяли артиллерию и реактивные системы залпового огня, а также четыре раза сбрасывали взрывные устройства с беспилотников. Силы ПВО и другие подразделения за сутки сбили и подавили 154 дрона.

В Грайворонском округе в результате атаки погиб мирный житель. Кроме того, в больнице скончался мужчина, получивший тяжелые ранения при ударе беспилотника по Белгородскому округу 3 августа.

По словам господина Шуваева, в результате атак ранения получили 24 человека, восемь из них госпитализированы.