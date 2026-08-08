В Хакасии на отдельных АЗС отменили ограничения на отпуск топлива

Глава Хакасии Валентин Коновалов 8 августа провел очередное заседание регионального оперштаба, посвященное стабилизации ситуации с топливом в республике. В ходе встречи обсудили итоги взаимодействия с федеральными органами власти, нефтяными компаниями «Роснефть» и «Газпромнефть», а также предпринимателями на местном уровне.

Господин Коновалов сообщил в Telegram, что в республику поступают запрошенные объемы топлива, продолжается пополнение запасов в нефтехранилищах частных АЗС, что позволяет уменьшать очереди на федеральных заправках и перераспределять потоки автомобилистов. Для жителей Хакасии вновь открылись более 20 заправок компании «Хакасская топливная компания» (ХТК), и постепенно начнется открытие других местных АЗС.

«Роснефть» и «Газпромнефть» отправили дополнительные бензовозы в ряд муниципалитетов. В настоящее время ведутся переговоры с нефтяными компаниями о снятии действующих ограничений по отпуску топлива, которые предусматривают лимит в 30 литров в одни руки.

Особое внимание уделяется обеспечению топливом социально значимых и экстренных служб, а также сельхозпроизводителей в рамках уборочной кампании. По словам заместителя главы республики Дмитрия Бученика, топливные базы в Абакане заполнены полностью, и сейчас задача — оперативно доставить горючее на АЗС по всей Хакасии.