Более 16 тыс. жителей Орловской области остались без света из-за грозы

В Орловской области 263 населенных пункта остались без электричества после грозы, сообщил губернатор Андрей Клычков. Зафиксировано девять случаев падения деревьев, пострадавших нет.

По словам губернатора, аварийно-спасательные службы 11 раз выезжали на помощь жителям. Сейчас проводятся работы по распиловке упавших деревьев и расчистке территорий. К восстановлению энергоснабжения привлечено 79 человек и 35 единиц техники.

Вечером 7 августа в регионе прошли грозы с сильным ветром, ливнем и градом. Больше всего пострадали в Урицкий, Покровский и Мценский районы, а также Орловский муниципальный округ, передает «Интерфакс». В Орловской, а также в Калужской и Смоленской областях на этой недели были установлены рекорды потребления энергомощности, сообщал «Системный оператор».