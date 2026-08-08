В челябинском аэропорту задерживаются вылет и прилет семи рейсов в Сочи и Москву

Днем 8 августа в аэропорту Челябинска задерживаются рейсы в Сочи и Москву и в обратном направлении. Информация отображена на онлайн-табло воздушной гавани.

Вовремя вылететь не смогли пассажиры двух рейсов в Сочи. Один из самолетов отправится в путешествие только завтра. Кроме того, немного задерживается рейс в Москву от той же авиакомпании «Россия». Не окажутся в Челябинске по расписанию пассажиры трех самолетов из Сочи и одного — из Москвы.