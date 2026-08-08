Екатеринбургский журналист Александр Родионов погиб на СВО

На специальной военной операции (СВО) погиб екатеринбургский журналист Александр Родионов, сообщила в социальных сетях сестра погибшего Ирина. По ее словам, за годы службы ее брат был дважды ранен, получил медали «За отвагу», «За храбрость» и орден «Службою и храбростью».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: страница сестры Александра во «Вконтакте» Фото: страница сестры Александра во «Вконтакте»

«Ты с детства мечтал стать летчиком. Героические фильмы о войне были для тебя учебным пособием по воспитанию доблести, героизма и патриотизма. После начала СВО ты принял решение отправиться воевать, вспомнив героические фильмы из детства, проанализировав историю, как настоящий мужчина, решительный и мужественный, ты не мог пройти мимо этой тропы»,— написала сестра Ирина.

Александр Родионов погиб в августе прошлого года, но, по словам сестры, известно об этом стало только сейчас.

По словам сестры, в детстве ее брат мечтал стать летчиком, но пошел учиться в артиллерийское училище, а затем на исторический факультет. Работал журналистом в изданиях «Коммерсантъ-Урал», «Новый Регион — Екатеринбург», «ФедералПресс», ЕАН. В 2014 году стал обладателем премии «Золотая акула» в номинации «Лучший журналист информагентства».

Прощание с Александром Родионовым состоится 12 августа в храме во имя иконы Божией Матери «Казанская», его похоронят на Нижне-Исетском кладбище.