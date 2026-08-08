Из-за урагана без света остались более 16 тысяч жителей Орловской области

По территории Орловской области прошел грозовой фронт, который принес ливни с градом и сильный ветер. Зафиксированы случаи отключения света. По состоянию на 7:00 субботы, 8 августа, без электричества оставались более 16 тыс. жителей в 263 населенных пунктах региона. Об этом в своем канале в мессенджере «Макс» рассказал губернатор Андрей Клычков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По информации губернатора, филиал ПАО «Россети Центр» — «Орелэнерго» в настоящее время работает в особом режиме. К аварийно-восстановительным работам привлекли 30 бригад — 79 человек и 35 единиц техники.

Кроме того, по словам главы региона, для оказания помощи жителям Орловской области 11 раз привлекали аварийно-спасательные службы. Зарегистрировано девять случаев падения деревьев. Обошлось без пострадавших.

«Аварийно-спасательные службы оперативно приступили к устранению последствий. Особое внимание уделено Урицкому, Покровскому и Мценскому районам, Орловскому муниципальному округу»,— сообщил господин Клычков.

Сегодня «Ъ-Черноземье» также рассказывал, что при спуске повреждения получил самый большой в Орловской области флаг России, размещенный на 45-метровом флагштоке в облцентре на Пролетарской горе. По словам очевидцев, «при перемещении вниз флаг из-за урагана зацепился за лавочку и повредился». Флаг в Орле подняли в День города, 5 августа.

Денис Данилов