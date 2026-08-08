В Липецкой области пострадали двое при атаке БПЛА
При падении обломков БПЛА в городе Задонске Липецкой области пострадали два мужчины 50 и 28 лет. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в Telegram. Раненых доставили в больницу.
В городе при ударах были повреждены четыре частных дома, автомобиль и линия электропередачи. Сейчас энергетики занимаются восстановлением света в домах.
Под удар сегодня ночью также попал город Липецк. Один из беспилотников влетел в строящийся многоквартирный дом. По предварительным данным, в столице области никто не пострадал.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов ранее, 7 марта 2026 года, сообщал об эвакуации четырех домов в липецком Ельце из-за падения БПЛА рядом с многоквартирным жилым домом. До этого, 13 января 2026 года, в Ельце Липецкой области при налете беспилотников пострадал мирный житель, который был доставлен в больницу с осколочным ранением. Также 13 января 2026 года количество раненых при атаке БПЛА на Елец выросло до двух человек, обломки повредили частные и многоквартирные дома.
В ночь на 6 января 2026 года в Усманском округе Липецкой области в результате падения беспилотника на территории промышленного объекта возник пожар, но погибших и пострадавших не было. В декабре 2025 года Игорь Артамонов сообщал, что обломки беспилотника попали в жилой дом в Липецке, однако пострадавших и угрозы обрушения не было.