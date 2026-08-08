В Липецкой области пострадали двое при атаке БПЛА

При падении обломков БПЛА в городе Задонске Липецкой области пострадали два мужчины 50 и 28 лет. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в Telegram. Раненых доставили в больницу.

В городе при ударах были повреждены четыре частных дома, автомобиль и линия электропередачи. Сейчас энергетики занимаются восстановлением света в домах.

Под удар сегодня ночью также попал город Липецк. Один из беспилотников влетел в строящийся многоквартирный дом. По предварительным данным, в столице области никто не пострадал.