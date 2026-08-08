Новая Зеландия ввела 36-й пакет санкций против России

Новая Зеландия объявила о введении санкций против 33 физических и юридических лиц, поддерживающих российскую военную операцию на Украине. Это уже 36-й пакет санкций против России, сообщили в МИД страны.

Министр иностранных дел Новой Зеландии Уинстон Питерс заявил, что в новом пакете мер особый акцент сделан на тех, кто причастен к «похищению и перевоспитанию украинских детей». Кроме того, по словам министра, ограничения затрагивают российских политических деятелей, связанные с ВПК структуры, представителей КНДР и Ирана, создателей антиукраинской пропаганды, а также членов хакерских группировок, действующих в интересах Москвы.

Согласно реестру на сайте МИД, санкции ввели против Центрального аэрогидродинамического института им. Жуковского, Алексинского химического комбината, Коломенского завода (входит в «Трансмашхолдинг»). В список также попали Институт развития интернета, компания «Ланит», организация «Диалог», центр военно-патриотического воспитания «Воин», «Движение первых». Среди физических лиц — замминистра обороны Павел Фрадков, главнокомандующий Военно-морским флотом Александр Моисеев и другие.

С марта 2022 года Новая Зеландия ввела санкции против более чем 2000 физических лиц, организаций и судов, а также некоторые торговые меры против России, добавили в МИД.