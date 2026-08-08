Сооснователь «Википедии» заявил об использовании платформы в интересах ЦРУ

Философ Ларри Сэнгер заявил, что онлайн-энциклопедию Wikipedia, в создании которой он участвовал, могут использовать как средство пропаганды. По его словам, заниматься этим могут миллиардеры и правительства государств, а облегчает такую работу политика анонимности интернет-проекта, за которой скрываются редакторы статей.

«Мы знаем наверняка благодаря самым разным доказательствам: ЦРУ уже редактировало Википедию. А компания Wiki-PR заработала миллионы на внесении правок. Бюро журналистских расследований сообщало, что агентство Portland Communications переписывало "Википедию" в интересах правительств и миллиардеров, включая Катар, Фонд Гейтса и суверенный фонд Ливии. Бывший руководитель Wikimedia Foundation Кэтрин Махер в 2021 году... заявила, что они вели переговоры с правительствами и операторами других платформ»,— заявил господин Сэнгер в интервью Berliner Zeitung.

Статьи в некоторых разделах «Википедии» — это полностью пропагандистские материалы, заявил сооснователь энциклопедии. «Однако помимо этого в ней представлен обширный спектр относительно нейтральных тем, освещаемых с разумной точки зрения. В целом я рад, что "Википедия" существует»,— добавил он.

Ларри Сэнгер покинул Wikipedia в 2002 году — всего через год после старта проекта. Позже он стал активно критиковать проект в том числе за антиэлитаризм и отсутствие нейтральности. Год назад выступил с манифестом «Девять тезисов о Wikipedia», предложив программу масштабных реформ платформы. В этом году его учетную запись на «Википедии» заблокировали навсегда.