Трамп заявил о намерении вернуть США статус «минеральной сверхдержавы»

Президент США Дональд Трамп объявил о выделении $3 млрд на проекты по добыче критически важных минералов и производству аккумуляторов. Предварительно одобренные кредиты от Пентагона и Экспортно-импортного банка США получат компании Sila Nanotechnologies ($1,4 млрд), Energy Fuels ($725 млн) и Sunrise Energy Metals ($400 млн), передает Reuters.

«Мы возвращаем Америке законный статус мировой минеральной сверхдержавы»,— заявил господин Трамп, выступая в Госдепартаменте перед представителями отрасли.

Острая потребность в редких металлах, вольфраме, германии и скандии возникла из-за пятимесячной войны с Ираном, за время которой американские войска израсходовали значительные запасы высокоточных ракет и средств ПВО, отмечает Reuters. Борьба с дефицитом и снижение зависимости от поставок из Китая стали ключевыми приоритетами Белого дома, потому что эти ископаемые нужны для производства истребителей, бронетехники и сложных систем вооружения.

США также инвестируют в подготовку кадров для добычи ископаемых. Минэнерго и Пентагон выделят $180 млн горнодобывающим вузам страны, рассчитывая за два года удвоить число выпускников.