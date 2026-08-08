Одиннадцать человек пострадали при ударах ВСУ по ДНР
При ударах Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории Донецкой народной республики (ДНР) за день пострадали одиннадцать мирных жителей, сообщил глава региона Денис Пушилин в Telegram. Среди раненых есть несовершеннолетние — мальчик 2014 года рождения и девушка, родившаяся в 2019-м. Их состояние не уточняется.
Несовершеннолетние получили ранения во время эвакуации из поселка Курдюмовка Константиновского муниципального округа. Вместе с ними травмы при обстрелах получили еще пять человек. Также за вчерашний день были обстреляны города Донецк и Горловка, в которых пострадали еще четыре человека.
При ударах были овреждены два жилых дома, семь объектов гражданской инфраструктуры, автобус, спецтехника МЧС, два легковых автомобиля в городских округах Донецк, Горловка, Мариуполь, Енакиево, Мангушском, Константиновском муниципальных округах, добавил Денис Пушилин.