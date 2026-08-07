Минтруд предложил новые пенсионные льготы для семей погибших бойцов ЧВК

Минтруд предложил выплачивать по две пенсии — личную и по потере кормильца — нетрудоспособным родным погибших на СВО бойцов ЧВК, спецподразделений и ополчения Донбасса. Законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Сейчас возможность получать две пенсии есть у членов семей лишь некоторых категорий ветеранов.

Также проектом предлагается дать право получать две пенсии тем, кто на СВО получил инвалидность, сражаясь в составе специальных подразделений воинских частей. В Минтруде сообщили, что для других категорий участников боевых действий с инвалидностью подобный порядок выплат уже действует.

Пресс-служба Минтруда напомнила, что сейчас право на две пенсии есть и у других категорий граждан. Среди них — ветераны ВОВ, жители блокадного Ленинграда, осажденных Севастополя и Сталинграда, а также нетрудоспособные родственники ликвидаторов аварии на ЧАЭС.