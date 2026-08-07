SZ: два БПЛА заметили над военной базой Бундесвера с Patriot

Сотрудники военной полиции ФРГ заметили движение двух беспилотников в небе над базой Бундесвера в Мехернихе (центральная Германия). На объекте ремонтируются системы ПВО Patriot, сообщили WDR , NDR и Suddeutsche Zeitung со ссылкой на оперативное командование немецкой армии.

Издания пишут, что дроны были видны примерно на расстоянии 40 м. По предварительной оценке, это были БПЛА Fly-380 VTOL с дальностью полета около 400 км.

WDR отмечает, что такие беспилотники используются для топографической съемки, картографирования, а также для наблюдения в приграничных территориях. Кто запустил БПЛА, пока неизвестно. Инцидент расследует военная полиция ФРГ.

На этой неделе дрон с закрепленной на нем взрывчаткой был обнаружен в аэропорту Лейпцига возле самолета украинской авиакомпании «Антонов». Полиция Нижней Саксонии назвала произошедшее преступлением против государственной безопасности. В правоохранительных органах не исключают вероятность диверсии.