SZ: два БПЛА заметили над военной базой Бундесвера с Patriot
Сотрудники военной полиции ФРГ заметили движение двух беспилотников в небе над базой Бундесвера в Мехернихе (центральная Германия). На объекте ремонтируются системы ПВО Patriot, сообщили WDR , NDR и Suddeutsche Zeitung со ссылкой на оперативное командование немецкой армии.
Издания пишут, что дроны были видны примерно на расстоянии 40 м. По предварительной оценке, это были БПЛА Fly-380 VTOL с дальностью полета около 400 км.
WDR отмечает, что такие беспилотники используются для топографической съемки, картографирования, а также для наблюдения в приграничных территориях. Кто запустил БПЛА, пока неизвестно. Инцидент расследует военная полиция ФРГ.
На этой неделе дрон с закрепленной на нем взрывчаткой был обнаружен в аэропорту Лейпцига возле самолета украинской авиакомпании «Антонов». Полиция Нижней Саксонии назвала произошедшее преступлением против государственной безопасности. В правоохранительных органах не исключают вероятность диверсии.
Инциденты с беспилотниками на территории Германии фиксируются регулярно: 1 февраля 2026 года военный аэродром Иммельман в Нижней Саксонии подвергся наблюдению более 20 беспилотников, которые оставались в воздухе несколько часов, несмотря на попытки подавить их радиоэлектронными средствами. За несколько дней до этого, 6 августа 2026 года, в аэропорту Лейпциг/Галле был обезврежен дрон со взрывчаткой, что министр внутренних дел Германии назвал «новым сценарием угрозы». Ранее, 3 ноября 2025 года, беспилотник почти на час парализовал работу аэропорта Бремена, а за несколько дней до этого, 31 октября 2025 года, из-за дрона на два часа была остановлена работа аэропорта Берлин-Бранденбург.