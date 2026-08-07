Курс доллара. Прогноз на 10–14 августа
Мнения и прогнозы аналитиков о том, как будет вести себя рубль
Курс доллара США на российском рынке обновил четырехмесячный максимум. В пятницу внебиржевой курс американской валюты поднимался до отметки 83 руб./$, максимума с 24 марта. По итогам дня он остановился на отметке 81,9 руб./$, что на 2,68 руб. выше значений конца предыдущей недели. Обновлению многомесячного максимума способствовало уменьшение предложения валюты со стороны экспортеров при одновременном росте спроса на нее со стороны импортеров и спекулянтов.
|Банки
|Прогноз курса доллара (руб./$)
|ПСБ
|77.00-83.00
|«БКС Мир инвестиций»
|82.00-84.00
|Банк Зенит
|83.00
|«Цифра банк»
|81.00-84.00
|УК Первая
|82.00-84.00
|Банк Русский Стандарт
|82.00-84.00
|Газпромбанк
|79.00-82.00
|Консенсус-прогноз *
|82.14
* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков
Фактором давления на рубль могло стать некоторое увеличение покупки валюты Минфином
На минувшей неделе рубль продолжал ослабевать и впервые с марта достиг отметки в 12,2 руб./CNY. Это движение могло быть обусловлено замедлением экспортных поступлений: примерно месяц-полтора назад мировые цены на нефть были на минимуме за полугодие. Дополнительным фактором давления на рубль могло стать некоторое увеличение покупки валюты Минфином в рамках бюджетного правила. С 7 августа совокупные покупки валюты ЦБ РФ и Минфина выросли до 5,9 млрд руб. в день с 4,8 млрд руб. в день ранее. В данных условиях мы не исключаем консолидации курса юаня на следующей неделе в диапазоне 11,8–12,2 руб./CNY, а курса доллара — 79–82 руб./$.
Повышенную волатильность рубля может вызвать рост геополитической напряженности
Движение валютных курсов прежде всего определяется экспортно-импортным балансом и такими техническими факторами, как покупка валюты в рамках бюджетного правила. В частности, в августе покупки будут выше, чем ожидал рынок, что стало одной из причин достаточно резкого ослабевания российской валюты. При этом даже при сохраняющихся ценах на нефть рост бюджетных расходов не позволит рублю сильно укрепиться в августе. Уровень цен на нефть будет определяться развитием ситуации на Ближнем Востоке, где ирано-американский конфликт, судя по всему, еще далек от завершения. Между тем на фоне неопределенности по поводу возобновления судоходства через Ормузский пролив нефтяные цены показали рост. Тем временем повышенную волатильность рубля может вызвать рост геополитической напряженности.
Повышенный импорт поддерживали ослабление рубля
Коррекция цен на нефть, уменьшение поступления валютной выручки, повышенный импорт, вероятно, по-прежнему поддерживали ослабление рубля. Дополнительным фактором стало сообщение Минфина об увеличении покупок иностранной валюты в рамках бюджетного правила, которое разошлось с ожиданиями консенсуса. На следующей неделе более вероятным выглядит продолжение ослабления рубля в пределах диапазона 82–84 руб./$ и 12,1–12,5 руб./CNY.
Высокая волатильность на рынке нефти не оказывает поддержки рублю
Российский рубль остается под давлением. Только за пятницу по отношению к китайскому юаню рубль отступил на 1,28%, до 12,22 руб./CNY, к доллару США — на 1,24%, до 82,67 руб./$. Высокая волатильность на рынке нефти не оказывает поддержки рублю, тогда как покупки регулятора в рамках бюджетного правила формируют устойчивый спрос на валюту. В этом контексте рубль, вероятно, продолжит ослабевать к основным валютам в направлении верхних границ диапазонов 12–12,5 руб./CNY, 81–84 руб./$.
Существенных драйверов для разворота стоимости рубля не наблюдается
Рубль сохраняет тренд на умеренное снижение на фоне роста объемов покупки валюты Минфином в рамках бюджетного правила и сохранения сезонного спроса на валюту со стороны населения и импортеров. Кроме того, на российской валюте начинает сказываться низкая цена нефти, сформированная в июне по факту достижения временного мирного соглашения между США и Ираном. Существенных драйверов для разворота стоимости рубля не наблюдается, поэтому более вероятным остается его ослабление темпами 2–3% в неделю.
Спекулятивные операции будут тянуть рубль вниз
Рубль приуныл после новостей от Минфина об увеличении покупок валюты в августе, когда предложение валюты сезонно слабое, а спрос за счет выездного туризма повышен. Для аналитиков опубликованный объем покупок стал сюрпризом. Ожидалось нулевое участие Минфина на рынке или же слабые покупки. В августе будем находиться в диапазоне 80–85 руб./$, со смещением к нижней части интервала. Но сейчас спекулятивные операции скорее будут тянуть рубль вниз. Рост экспортных цен поддержит рубль в сентябре вместе с сезонным снижением спроса на импорт услуг. Возвращение в строй нефтеперерабатывающих мощностей вернет на рынок часть валютной выручки и снизит спрос на валюту для оплаты импорта нефтепродуктов. Ожидания на будущую неделю — 82–84 руб./$.
Поддержку национальной валюте будет оказывать рост цен на нефть
Рубль на предстоящей неделе может умеренно укрепиться. Поддержку национальной валюте будет оказывать рост цен на нефть, а также улучшение ситуации с валютной ликвидностью, что отражается в динамике показателя RUSFAR CNY, отступившего ниже 1%, притом что в июле он поднимался к максимальным значениям в район 9%. В такой ситуации ожидаем стабилизации доллара в верхней половине диапазона 77–82 руб./$ и возвращения юаня ниже 12 руб./CNY.