Курс доллара. Прогноз на 10–14 августа

Павел Бирюков,

главный экономист Фактором давления на рубль могло стать некоторое увеличение покупки валюты Минфином На минувшей неделе рубль продолжал ослабевать и впервые с марта достиг отметки в 12,2 руб./CNY. Это движение могло быть обусловлено замедлением экспортных поступлений: примерно месяц-полтора назад мировые цены на нефть были на минимуме за полугодие. Дополнительным фактором давления на рубль могло стать некоторое увеличение покупки валюты Минфином в рамках бюджетного правила. С 7 августа совокупные покупки валюты ЦБ РФ и Минфина выросли до 5,9 млрд руб. в день с 4,8 млрд руб. в день ранее. В данных условиях мы не исключаем консолидации курса юаня на следующей неделе в диапазоне 11,8–12,2 руб./CNY, а курса доллара — 79–82 руб./$.

Максим Тимошенко,

директор департамента операций на финансовых рынках Повышенную волатильность рубля может вызвать рост геополитической напряженности Движение валютных курсов прежде всего определяется экспортно-импортным балансом и такими техническими факторами, как покупка валюты в рамках бюджетного правила. В частности, в августе покупки будут выше, чем ожидал рынок, что стало одной из причин достаточно резкого ослабевания российской валюты. При этом даже при сохраняющихся ценах на нефть рост бюджетных расходов не позволит рублю сильно укрепиться в августе. Уровень цен на нефть будет определяться развитием ситуации на Ближнем Востоке, где ирано-американский конфликт, судя по всему, еще далек от завершения. Между тем на фоне неопределенности по поводу возобновления судоходства через Ормузский пролив нефтяные цены показали рост. Тем временем повышенную волатильность рубля может вызвать рост геополитической напряженности.

Наталья Ващелюк,

старший аналитик Повышенный импорт поддерживали ослабление рубля Коррекция цен на нефть, уменьшение поступления валютной выручки, повышенный импорт, вероятно, по-прежнему поддерживали ослабление рубля. Дополнительным фактором стало сообщение Минфина об увеличении покупок иностранной валюты в рамках бюджетного правила, которое разошлось с ожиданиями консенсуса. На следующей неделе более вероятным выглядит продолжение ослабления рубля в пределах диапазона 82–84 руб./$ и 12,1–12,5 руб./CNY.

Дмитрий Рожков,

директор казначейства Высокая волатильность на рынке нефти не оказывает поддержки рублю Российский рубль остается под давлением. Только за пятницу по отношению к китайскому юаню рубль отступил на 1,28%, до 12,22 руб./CNY, к доллару США — на 1,24%, до 82,67 руб./$. Высокая волатильность на рынке нефти не оказывает поддержки рублю, тогда как покупки регулятора в рамках бюджетного правила формируют устойчивый спрос на валюту. В этом контексте рубль, вероятно, продолжит ослабевать к основным валютам в направлении верхних границ диапазонов 12–12,5 руб./CNY, 81–84 руб./$.

Владимир Евстифеев,

руководитель аналитического управления Существенных драйверов для разворота стоимости рубля не наблюдается Рубль сохраняет тренд на умеренное снижение на фоне роста объемов покупки валюты Минфином в рамках бюджетного правила и сохранения сезонного спроса на валюту со стороны населения и импортеров. Кроме того, на российской валюте начинает сказываться низкая цена нефти, сформированная в июне по факту достижения временного мирного соглашения между США и Ираном. Существенных драйверов для разворота стоимости рубля не наблюдается, поэтому более вероятным остается его ослабление темпами 2–3% в неделю.

Илья Федоров,

главный экономист Спекулятивные операции будут тянуть рубль вниз Рубль приуныл после новостей от Минфина об увеличении покупок валюты в августе, когда предложение валюты сезонно слабое, а спрос за счет выездного туризма повышен. Для аналитиков опубликованный объем покупок стал сюрпризом. Ожидалось нулевое участие Минфина на рынке или же слабые покупки. В августе будем находиться в диапазоне 80–85 руб./$, со смещением к нижней части интервала. Но сейчас спекулятивные операции скорее будут тянуть рубль вниз. Рост экспортных цен поддержит рубль в сентябре вместе с сезонным снижением спроса на импорт услуг. Возвращение в строй нефтеперерабатывающих мощностей вернет на рынок часть валютной выручки и снизит спрос на валюту для оплаты импорта нефтепродуктов. Ожидания на будущую неделю — 82–84 руб./$.