Израиль и Ливан согласовали список стран для проверки разоружения «Хезболлы»

Израиль и Ливан согласовали шорт-лист стран, чьи войска могли бы проконтролировать разоружение «Хезболлы», сообщает Reuters со ссылкой на источники. Финальное решение примут США.

Соглашение об урегулировании конфликта между странами предусматривает, что за процессом должна проследить третья сторона. Собеседники издания не уточнили, сколько стран есть в списке и кто в него входит. Один из них лишь сказал, что Израиль и США заблокировали участие Франции в процессе.

Этот вопрос обсуждали представители стран во время третьего раунда переговоров в Риме на этой неделе. Ранее обсуждалось участие в наблюдении частных охранных предприятий, но переговорщики отказались от этой идеи. «Все предложенные участники — это страны. Нам еще предстоит обсудить, как именно это будет работать, сколько войск будет развернуто и как они будут взаимодействовать с ливанской армией»,— сказал анонимный ливанский чиновник.

Поддерживаемая Ираном шиитская группировка «Хезболла» (базируется на юге Ливана) напала на Израиль в начале марта — в ответ на начало американо-израильской операции против Тегерана. 26 июня Бейрут и Тель-Авив при поддержке Вашингтона подписали мирное соглашение. Оно предусматривает вывод израильских войск из Ливана и разоружение «Хезболлы». Сейчас стороны обсуждают детали этих процессов. Следующие переговоры запланированы на начало сентября.