США ввели санкции против двух криптобирж за сотрудничество с КСИР
Минфин США ввел санкции против грузинской криптобиржи Shelbit и иранской Aban Tether. По версии американских властей, компании использовались иранским Корпусом стражей исламской революции для отмывания денег и обхода санкций США. Об этом сообщила пресс-служба американского Минфина.
По данным Минфина США, со счетов Shelbit было переведено более $2 млн на цифровой адрес КСИР. В Shelbit отвергли обвинения. На сайте криптобиржи указано, что она прекратила работу в январе.
Aban Tether, как считают США, обрабатывала транзакции на миллионы долларов в интересах КСИР совместно с другими криптобиржами, находящимися под американскими санкциями,— Nobitex, Wallex, Bitpin и Ramzinex.
«Мы продолжим наращивать экономическое давление. Будь то доллары, риалы или криптовалюта, Министерство финансов будет выявлять и ликвидировать незаконные финансовые сети, которые поддерживают (иранский.— "Ъ") режим на плаву»,— отметил министр финансов США Скотт Бессент.
Министерство финансов США ранее, 2 июня 2026 года, уже вводило санкции против крупнейшей иранской криптовалютной биржи Nobitex, обвинив ее в связях с Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и помощи в обходе санкций.
По данным Минфина США, Nobitex обработала более 50% всех поступлений цифровых активов из Ирана в 2025 году и содействовала платежам, связанным с террористической деятельностью Ирана. Также Nobitex, как утверждается, помогла Центральному банку Ирана получить доступ к стейблкоинам на сотни миллионов долларов и предоставила приближенным к режиму лицам доступ к международным биржам цифровых активов.
The Wall Street Journal 25 июня 2026 года сообщила, что криптобиржа CoinEx с 2019 года обработала более $3,84 млрд, связанных с подсанкционными иранскими структурами, включая транзакции с Nobitex, Wallex, Ramzinex, Bit Pin и Aban Tether. За несколько лет было совершено около 6,2 млн отдельных переводов, что сделало CoinEx крупнейшим внешним контрагентом Nobitex.