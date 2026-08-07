США ввели санкции против двух криптобирж за сотрудничество с КСИР

Минфин США ввел санкции против грузинской криптобиржи Shelbit и иранской Aban Tether. По версии американских властей, компании использовались иранским Корпусом стражей исламской революции для отмывания денег и обхода санкций США. Об этом сообщила пресс-служба американского Минфина.

По данным Минфина США, со счетов Shelbit было переведено более $2 млн на цифровой адрес КСИР. В Shelbit отвергли обвинения. На сайте криптобиржи указано, что она прекратила работу в январе.

Aban Tether, как считают США, обрабатывала транзакции на миллионы долларов в интересах КСИР совместно с другими криптобиржами, находящимися под американскими санкциями,— Nobitex, Wallex, Bitpin и Ramzinex.

«Мы продолжим наращивать экономическое давление. Будь то доллары, риалы или криптовалюта, Министерство финансов будет выявлять и ликвидировать незаконные финансовые сети, которые поддерживают (иранский.— "Ъ") режим на плаву»,— отметил министр финансов США Скотт Бессент.