Скотленд-Ярд сокращает 1 тыс. сотрудников из-за дефицита бюджета

Руководство лондонской Службы столичной полиции предупредило, что начинает сокращать 1 тыс. сотрудников, поскольку ведомство испытывает серьезные проблемы с финансированием. Об этом сообщает газета Daily Express со ссылкой на письмо заместителя комиссара полиции.

В этом письме заместитель комиссара предупреждает, что бюджет Скотленд-Ярда находится «под серьезным давлением», учитывая, что в прошлом году у него был дефицит около £450 млн ($607 млн). В этом году ведомству предстоит закрыть дефицит в размере £100 млн ($135 млн), и в 2027–2028 финансовом году он, «возможно», составит £125 млн ($169 млн). За последние два года из лондонской полиции, где работает около 45 тыс. человек, уже было уволено около 3,3 тыс. сотрудников, включая офицеров и гражданский персонал. В письме отмечается, что это было сделано, «несмотря на растущий спрос и увеличивающуюся сложность преступлений, угроз и расследований». В ведомстве считают, что для обеспечения полной безопасности Лондона городу необходимо как минимум 38 тыс. полицейских и 19 тыс. гражданских сотрудников.

Причиной финансовых проблем заместитель комиссара называет «недофинансирование работы Лондонской полиции правительствами» за последние 14 лет. Руководство Скотланд-Ярда, как отмечает Daily Express, давно и неоднократно призывало к увеличению финансирования этой структуры. На запрос издания в Министерстве внутренних дел Великобритании сообщили, что «в этом году Скотланд-Ярд получит до £4 млрд ($5,3 млрд), что на 4,7% больше, чем годом ранее». Однако, указывают в столичной полиции, этого увеличения недостаточно.

Алена Миклашевская