По каким еще лекарствам приняла решение комиссия Минздрава
- Поддержано включение в перечень ЖНВЛП мосунетузумаба — инновационного онкогематологического препарата, применяемого у взрослых с рецидивирующей или рефрактерной фолликулярной лимфомой после двух и более линий терапии. В НМИЦ гематологии и НМИЦ радиологии поддержали решение, отметив крайне неблагоприятный прогноз у таких пациентов и наличие в России фактически только двух вариантов терапии.
- Единогласное решение было принято по препарату дантролен, применяемому при злокачественной гипертермии — осложнении при ингаляционной анестезии, которое представляет собой угрожающее жизни состояние. Такая реакция может развиться, например, в кресле стоматолога. Эксперты отметили, что у препарата нет аналогов, а без него вероятность летальных исходов у пациентов крайне высока.
- Комиссия выступила против включения теклистамаба («Теквэйли» от Johnson & Johnson), применяемого для лечения рецидивирующей или рефрактерной множественной миеломы после трех линий терапии. В НМИЦ гематологии выступили за, подчеркивая эффективность этого средства. ФАС отмечала, что предлагаемая цена существенно ниже, чем в референтных странах. Однако по итогам голосования шесть членов комиссии высказались за, 13 — против.
- Не включен также датопотамаб дерукстекан («Датровэй» от AstraZeneca), применяемый при раке молочной железы и немелкоклеточном раке легкого. Эксперты отмечали высокую эффективность, но Минздрав поднял вопрос о разработке клинических рекомендаций, которые до сих пор на стадии обсуждения.