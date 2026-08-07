«Яндекс» впервые получил права на крупноформатную конструкцию наружной рекламы

«Яндекс» выкупил права на продажу наружной рекламы на московском медиафасаде здания бизнес-центра «Парк Мира», рассказали “Ъ” в компании. Продавцом выступил владелец цифровой конструкции ООО «Лайт Групп». На экране площадью 600 кв. м на проспекте Мира компания сможет продавать рекламу до 2034 года. Этот медиафасад стал первым крупноформатным инвентарем в сети цифровой наружной рекламы «Яндекса». Ранее подобного инвентаря у компании не было. В презентации «Яндекс Рекламы», которая есть в распоряжении “Ъ”, стоимость размещения на один 15-секундный слот с учетом скидки на месяц в августе 40% составляет 2,183 млн руб.

На первом этапе запустить кампанию на медиафасаде можно будет по гарантированной сделке, что позволит заранее забронировать инвентарь на определенный период, зафиксировать стоимость, количество показов и др., говорят в компании. Позднее размещение будет доступно и в рамках аукциона «Директа»: цена будет рассчитываться за 1 тыс. потенциальных контактов с рекламным сообщением в реальном времени.

Ранее «Яндекс» получил эксклюзивные права на продажу нового инвентаря оператора наружной рекламы РАСВЭРО. Тогда речь шла о запуске в Москве цифровых пилларов — отдельно стоящих рекламных конструкций в формате тумбы с несколькими рекламными полями, планировалось установить более 160 видеоэкранов в 2026 году.

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