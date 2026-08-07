«Яндекс» впервые получил права на крупноформатную конструкцию наружной рекламы
«Яндекс» выкупил права на продажу наружной рекламы на московском медиафасаде здания бизнес-центра «Парк Мира», рассказали “Ъ” в компании. Продавцом выступил владелец цифровой конструкции ООО «Лайт Групп». На экране площадью 600 кв. м на проспекте Мира компания сможет продавать рекламу до 2034 года. Этот медиафасад стал первым крупноформатным инвентарем в сети цифровой наружной рекламы «Яндекса». Ранее подобного инвентаря у компании не было. В презентации «Яндекс Рекламы», которая есть в распоряжении “Ъ”, стоимость размещения на один 15-секундный слот с учетом скидки на месяц в августе 40% составляет 2,183 млн руб.
На первом этапе запустить кампанию на медиафасаде можно будет по гарантированной сделке, что позволит заранее забронировать инвентарь на определенный период, зафиксировать стоимость, количество показов и др., говорят в компании. Позднее размещение будет доступно и в рамках аукциона «Директа»: цена будет рассчитываться за 1 тыс. потенциальных контактов с рекламным сообщением в реальном времени.
Ранее «Яндекс» получил эксклюзивные права на продажу нового инвентаря оператора наружной рекламы РАСВЭРО. Тогда речь шла о запуске в Москве цифровых пилларов — отдельно стоящих рекламных конструкций в формате тумбы с несколькими рекламными полями, планировалось установить более 160 видеоэкранов в 2026 году.
Подробнее — в материале «Премьерная экранизация».
В августе 2026 года «Яндекс» получил право на свою первую собственную конструкцию наружной рекламы — медиафасад на проспекте Мира, который ранее принадлежал ООО «Лайт Групп». Стоимость права на такой инвентарь может достигать 90 млн рублей в год. Ранее компания уже участвовала в аукционе на право продажи рекламы на самом крупном медиафасаде Москвы площадью 3840 кв. м, но ее предложение в 40 млн рублей в месяц оказалось четвертым, и лот достался Maer за 70,3 млн рублей в месяц.
В феврале 2026 года «Яндекс» также получил эксклюзивные права на продажу нового цифрового инвентаря оператора наружной рекламы РАСВЭРО, что предусматривает запуск в Москве сети из более чем 160 цифровых пилларов. Развитие направления цифровой наружной рекламы (DOOH) «Яндекс» приостанавливал в 2021 году из-за пандемии COVID-19, но в 2024 году компания возобновила тестирование форматов в пунктах выдачи заказов и на крышах такси.
По итогам 2025 года российский рынок наружной рекламы вырос на 10%, достигнув 105–109 млрд рублей. В 2024 году общий объем рынка OOH в России составил 97,1 млрд рублей, показав рост на 45% год к году.