Епископ Александрийского патриархата призвал РПЦ уйти из Африки

Епископ Букобы и Западной Танзании (Александрийский патриархат) Хризостомос обвинил Русскую православную церковь в расколе и подкупе местного духовенства. Священнослужитель призвал РПЦ «убираться из Африки».

Епископ выразил уважение к вере русских православных христиан, которые сопротивлялись «атеистическому режиму» с 1917 по 1991 год. Вместе с этим он заявил, что не согласен с «неортодоксальными позициями» РПЦ. «Они хвастаются тем, что только русские поняли веру Христову ... Они хвастаются тем, что русское благочестие — это истинное христианское благочестие,— приводит его слова портал Orthodoxia News Agency.

Хризостомос считает, что священнослужители РПЦ ставят под сомнение слова Александрийского патриарха. По его словам, русскоязычное духовенство раздает рубли и подкупает совесть, а также захватывает священников, христиан, церкви, имущество. «Вы не сможете пустить корни. Вы не сможете украсть веру наших христиан своими мошенническими деньгами. Убирайтесь из Африки! Вы ничего не добьетесь!»,— заявил епископ.

Александрийский патриархат — старейшая православная церковь в Африке, она охватывает весь континент. Патриарший экзархат РПЦ в Африке появился в 2021 году. Конфликт РПЦ и Александрийской православной церкви длится с 2019 года. Он начался из-за того, что последняя признала Православную церковь Украины.