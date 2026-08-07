Лукашенко призвал белорусов скупать пустующие в деревнях дома

Президент Беларуси Александр Лукашенко посоветовал жителям страны активнее приобретать пустующие дома и участки в малых населенных пунктах, пока это не сделали россияне. На совещании по вопросам торговли на селе господин Лукашенко отметил, что в стране развивают агрогородки и крупные деревни, строят дороги, а маленькие деревушки могут трансформироваться в новые форматы, например, в «избинг».

Александр Лукашенко заявил, что россияне уже скупают пустующие избы в белорусской глубинке, ремонтируют их и приводят в порядок. «А белорусы меня не слышат», — посетовал президент (цитата по «БелТА»). Он предупредил соотечественников: «Придет время, будете руками разводить, но будет поздно».

Президент Белоруссии давно призывает горожан присматриваться к недвижимости в небольших населенных пунктах, чтобы быть подальше от городской суеты, однако, по его оценке, местные жители пока уступают в активности иностранцам.