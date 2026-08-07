На главу службы безопасности «Гаража» составили протокол о пропаганде запрещенного ЛГБТ

Мировой суд в московском районе Якиманка зарегистрировал административный протокол о пропаганде ЛГБТ («Международное движение ЛГБТ» признано в России экстремистской организацией и запрещено) в отношении главы службы безопасности музея «Гараж» Сергея Ключерева. Карточка появилась на портале столичных мировых судов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проект «Искусство на частоте 1980-х» в Музее «Гараж»

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Проект «Искусство на частоте 1980-х» в Музее «Гараж»

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Протокол по ст. 6.21, ч.1 КоАП зарегистрирован 5 августа. Заседание состоится 27 августа.

«Осторожно, новости» пишут, что в скором времени такой же протокол может поступить в Замоскворецкий суд Москвы на юридическое лицо музея. В июне в «Гараж» пришли силовики, чтобы изъять из экспозиции «Искусство на частоте 1980-х» видео с участием двух мужчин. По данным Telegram-канала, сейчас «в одной из комнат выставки действительно заменено одно из показываемых видео».