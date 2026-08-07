Российские хакеры получили данные об ударах ВСУ по нефтяным терминалам

Российским хакерам удалось получить доступ к документам об ударах вооруженных сил Украины по нефтяным терминалам в Ленинградской и Калининградской областях в июле 2026 года.

Как сообщили хакеры ТАСС, им стал доступен массив переписки и документов, раскрывающих, кто именно давал точные координаты объектов и кто «науськивал Украину на террор в Ленинградской и Калининградской областях».

Ранее сообщалось, что 4 июля силы ПВО отразили атаку украинских БПЛА на территорию нефтяного терминала в Кировском районе Санкт-Петербурга, а обломки БПЛА упали в районе порта Высоцк в Ленинградской области.