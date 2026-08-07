Atlantic: Маск отказал Украине в доступе к Starlink для ударов по территории РФ

Американский предприниматель Илон Маск не согласился на просьбу властей Украины разрешить использование системы спутниковой связи Starlink, принадлежащей его компании SpaceX, для нанесения ударов вглубь России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илон Маск

Фото: Markus Schreiber, file / AP Илон Маск

Фото: Markus Schreiber, file / AP

Как сообщает The Atlantic со ссылкой на источники, бывший министр обороны Украины Михаил Федоров после отставки продолжает «закулисными способами» пытаться получить одобрение Илона Маска. При этом, как отмечает собеседник издания, бизнесмен продолжает спорить с Михаилом Федоровым о рисках эскалации российско-украинского конфликта.

«На данный момент положительного решения нет», — заявил один из источников, близких к Михаилу Федорову. Ранее МИД России предлагал Илону Маску запретить ВСУ использовать спутники Starlink, чтобы «люди не умирали». В 2025 году Илон Маск охарактеризовал Starlink как «костяк украинской армии», предупредив, что в случае отключения доступа к системе вся передовая линия ВСУ рухнет.