ФНС требует банкротства белгородского предприятия из-за 385 млн рублей долга

В Арбитражный суд Белгородской области поступило заявление межрайонной инспекции ФНС № 20 по Саратовской области о признании банкротом местного производителя металлоконструкций ООО «Инженерные бизнес-технологии» («Инбитек»). Сумма требований налоговой составляет 385 млн руб. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Суть образования задолженности не раскрывается. Иск пока не принят к производству. С июня 2026 года белгородское предприятие уже четырежды судилось с налоговиками. Последний раз — с межрайонной инспекцией ФНС по Ленинградской области, производитель выступал в роли истца. Детали спора не раскрывались, а заявление было оставлено без движения до 14 августа из-за процессуальных нарушений при подаче.

Параллельно в конце июля «Инбитек» подал иск к УФНС по Белгородской области о признании неких сведений недостоверными и порочащими репутацию предприятия. О каких именно сведениях идет речь, в судебных документах не пояснялось. Заявление также было оставлено без движения из-за нарушений при подаче — до 21 августа.

По данным Rusprofile, ООО «Инбитек» зарегистрировано в Белгороде в 2008 году. Основной вид деятельности — производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей. Уставный капитал — 371,9 тыс. руб. Контролирует компанию ее гендиректор Игорь Чернов, ему принадлежит 90% долей. Еще 10% владеет Андрей Ращектаев. В 2025 году выручка общества составила 283 млн руб., чистый убыток — 11 млн руб. С 2013 года с «Инбитек» было заключено 26 госконтрактов на общую сумму 8,8 млн руб. По состоянию на 17 июля имелась информация о частичной или полной приостановке операций по счетам компании налоговыми органами. На 7 августа также имелись сведения об обеспечительных мерах в отношении двух активов предприятия.

В середине июня «Ъ-Черноземье» сообщал, что белгородский арбитраж не стал рассматривать банкротный иск ФНС к местному производителю меди ООО «Терра». Сумма требований налоговой составляла 44,9 млн руб.

Егор Якимов