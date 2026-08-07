Очереди из фур на западе Украины выросли за сутки в 1,5 раза

Заторы на пунктах пропуска на западной границе Украины продолжают нарастать. По данным электронной системы учета, по состоянию на утро 7 августа выезда ожидают 7 754 грузовых автомобиля, что почти на 50% больше, чем днем ранее, передает ТАСС.

Основной коллапс фиксируется на польском направлении — там скопилось 6 835 фур. На границе со Словакией ожидают 581 машина, с Румынией — 325. Тяжелая ситуация сохраняется на КПП «Ягодин — Дорохуск», где очередь растянулась на 2 950 автомобилей. Время ожидания для загруженных фур здесь превышает семь суток, для порожних — более пяти дней.

Ситуация усугубляется остановкой морской логистики. С 22 июля порты Большой Одессы (Одесса, Черноморск, Южный) не обработали ни одного иностранного судна. Простой пришелся на пик уборочной страды, и украинским аграриям приходится экстренно перенаправлять потоки зерна и металлопродукции на дунайские терминалы, румынскую Констанцу, а также на автомобильные и железнодорожные маршруты к западным границам.