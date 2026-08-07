Российские школьники третий год подряд выиграли международную олимпиаду по ИИ

Сборная России третий год подряд стала абсолютным чемпионом на Международной олимпиаде по искусственному интеллекту среди старшеклассников (IOAI). Учащиеся завоевали семь золотых медалей и одну бронзовую, сообщила пресс-служба Центрального университета.

Десятиклассник Артем Горохов из Санкт-Петербурга также стал абсолютным победителем турнира. В командном зачете первые три места заняли сборные России, Китая и Польши.

Олимпиада проходила со 2-го по 7-е августа в Астане. В ней участвовали 465 школьников из 105 стран. Финал состоял из двух индивидуальных туров: работа с аудио, управление роботами в виртуальной среде и смысловой поиск слов, а затем работа со входными данными модели искусственного интеллекта.