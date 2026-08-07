Российские школьники третий год подряд выиграли международную олимпиаду по ИИ
Сборная России третий год подряд стала абсолютным чемпионом на Международной олимпиаде по искусственному интеллекту среди старшеклассников (IOAI). Учащиеся завоевали семь золотых медалей и одну бронзовую, сообщила пресс-служба Центрального университета.
Десятиклассник Артем Горохов из Санкт-Петербурга также стал абсолютным победителем турнира. В командном зачете первые три места заняли сборные России, Китая и Польши.
Олимпиада проходила со 2-го по 7-е августа в Астане. В ней участвовали 465 школьников из 105 стран. Финал состоял из двух индивидуальных туров: работа с аудио, управление роботами в виртуальной среде и смысловой поиск слов, а затем работа со входными данными модели искусственного интеллекта.
Успех российских школьников на Международной олимпиаде по искусственному интеллекту (IOAI) является частью общей тенденции их высоких достижений на международных соревнованиях. Так, 2 июля 2026 года сборная России стала абсолютным чемпионом Международной олимпиады по кибербезопасности среди старшеклассников, завоевав две золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали. В 2025 году, с 2 по 8 августа, российская сборная также показала выдающиеся результаты на Международной олимпиаде по искусственному интеллекту в Китае, где получила шесть золотых, одну серебряную и одну бронзовую медаль.