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Маркетплейс ищет новые хабы

Как будут работать новые схемы поставки товаров

Wildberries запустил программу по открытию партнерских хабов для хранения товаров. Сейчас проект на этапе тестирования.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По итогам первых заявок компания оценит интерес предпринимателей к новому формату и определит дальнейшую географию его развития. Но подключиться к ней смогут не все, говорит представитель Wildberries & Russ Дмитрий Борщевский:

«Проект не предполагает подключения любого помещения автоматически. Объект должен соответствовать требованиям Wildberries к площади, хранению, обработке товаров, логистической доступности, безопасности и техническому оснащению. Поэтому для нас важен, прежде всего, не исходный тип помещения, а возможность подготовить его для полноценной складской работы. Минимальная площадь — 200 кв. м.

Также необходимо предусмотреть зоны для хранения и обработки товаров, запланировать удобный подъезд и разгрузку грузового транспорта, установить видеонаблюдение на основных этапах работы и терминалы сбора данных.

Товары продавцов будут храниться непосредственно на партнерском складе до момента поступления заказа. После приемки, хранения и сборки товары передаются в ближайший сортировочный центр, после чего дальнейшее перемещение осуществляется уже в соответствии с маршрутом конкретного заказа».

Владельцы распродают ПВЗ Wildberries

Владельцы и арендаторы подходящих помещений смогут открыть склад и получать вознаграждение за приемку, хранение, сборку и отгрузку товаров селлеров маркетплейса, отмечают в RWB. Доставлять их можно будет самостоятельно или через транспортную компанию.

После одобрения заявки у партнера будет месяц, чтобы подготовить склад и запустить его. При этом на фоне массового освобождения площадей маркетплейсу, вероятно, стоило бы присмотреться и к более маленьким помещениям потенциальных партнеров, отмечает сопредседатель по стратегическому развитию сети ПВЗ АУРЭК Юлия Сукач:

«С точки зрения тех площадей, которыми привыкли оперировать пункты выдачи, агенты в этой отрасли, конечно, сильно мельче. Мы понимаем, что на перспективу 200 кв. м действительно подходят. Но здесь и сейчас многие агенты предлагают площади от 100 кв. м. Мы видим, например, у "Магнита" освобождаются площади еще меньше, но которые оборудованы и подъездом, и всеми требованиями, которые предполагают быстрый забор и отвоз груза».

По итогам 2025-го объем ввода коммерческой недвижимости в стране превысил 9 млн кв. м — почти вдвое больше, чем в 2025-м. В том числе на этом фоне площадке как раз стоило начинать с «программы максимум», уверен аналитик Data Insight Сергей Семко:

Маркетплейсы экстренно перевозят склады в Казахстан

«200 кв. м — это площадь, которая позволяет построить относительно фиктивный склад. Это более или менее попытка собрать все большие склады, пока они есть. Многие центры на самом деле были недозагружены — они активно ищут клиентов. Склады многих транспортных компаний — частично почты и некоторых других игроков — есть свободные. Можно взять их в партнеры. Мы и до этого предлагали усилить модели, при которых либо передают готовые заказы на доставку Wildberries, либо логистика и вовсе производится силами селлера. Осталось только условия откорректировать.

Перевозка усложняется и требует дополнительные расходы. Компенсировать их можно какими-то преимуществами, которые дает площадка — уменьшением комиссии маркетплейса по новым моделям доставки или особыми условиями софинансирования скидки.

Ранее для партнерских ПВЗ, например, действовал запрет на работу с другими маркетплейсами. Потом эти правила немножко смягчили, развитие пошло интенсивнее. Если не будет никаких запретов на работу еще с кем-нибудь, в принципе можно подобрать свободные склады».

Новая программа дополнит уже действующую модель компании и поможет ускорить доставку, отмечала глава RWB и основатель Wildberries Татьяна Ким. Ранее маркетплейс уже ввел ряд мер поддержки селлеров после атаки беспилотников на свои склады. В частности, WB предоставила скидки на хранение на некоторых объектах и на транзитные поставки на региональные склады.

Екатерина Вихарева

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