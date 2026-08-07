В Брянске потушили открытое горение на складе с машинным маслом

Спасатели ликвидировали открытое горение на складе с красками и маслом для автомобилей в Брянске. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Специалисты продолжают разбор и проливку конструкций. К тушению привлекли 80 человек и 28 единиц техники. Причину пожара установят дознаватели МЧС.

Пожар начался днем 7 августа. Склад находится в Фокинском районе. Сотрудники управления Роспотребнадзора по Брянской области взяли пробу воздуха в жилых кварталах. Превышений содержания вредных веществ нет, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.