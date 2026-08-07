«Скандал сейчас не очень кстати»

В Верховный суд подано заявление о снятии партии «Яблоко» с выборов в Госдуму. Истец — партия «Родина». Основные претензии к оппонентам связаны с финансированием их деятельности. Заседание по делу пройдет 10 августа в 10 часов утра. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе ждет объективного разбирательства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации официально зарегистрировала «Яблоко» и допустила к выборам в Государственную думу. 5 августа 2026 года была проведена традиционная жеребьевка посредством лототрона. В результате партия была включена в избирательный бюллетень под №2.

Первую строчку, как известно, занимает «Единая Россия». На этом фоне соперники активно требуют снять конкурента с регистрации и даже признать партию экстремистской и нежелательной организацией. Причина — ее непатриотичная и даже антигосударственная, по мнению оппонентов, позиция.

Некоторые политики уже стали записывать гневные ролики. В них содержатся призывы, в частности, и к компетентным органам разобраться, как такое произошло. Как подмечает газета «Ведомости», критики «Яблока» особенно активизировались после указанной выше жеребьевки. Так, глава партии «Родина», депутат Алексей Журавлев, известный яркими заявлениями, даже вынес из зала стул, на котором до этого сидел руководитель «яблочников» Николай Рыбаков, таким образом символически сняв того с регистрации.

И вот спустя два дня, то есть 7 августа, тот же самый Журавлев объявил, что его партия «Родина» подала иск в суд о снятии федерального списка «Яблока» с выборов в Госдуму. Истец, в частности, указывает, что данная политическая структура допустила нарушение «массы юридических нарушений, связанных с финансированием». В ряде регионов суд уже снял «яблочников» с местных выборов, в том числе и по иску «Родины». В свою очередь, председатель «Яблока» Николай Рыбаков объяснил происходящее желанием конкурентов обратить на себя внимание, добавить баллов к рейтингу.

Что здесь можно сказать? Пусть российский суд во всем разберется и решит по справедливости. Нарушил закон, так отвечай. Нет, пусть избиратель всех рассудит. В ЦИК вот проверяли, ничего компрометирующего не нашли. Логично также предположить, что скандал в данный момент не очень кстати. Не такая сейчас обстановка. К тому же он вполне может пойти опальной партии на пользу. Слишком уж рьяно действуют правильные игроки. Куда раньше смотрели? Почему только сейчас врага обнаружили?

Опять же, «Яблоко» не просто так в выборах участвует, значит, пользуется определенной народной поддержкой. Недовольство может возникнуть.

Все-таки выборы — это состязание разных точек зрения. К слову, если говорить о позиции партии в отношении переговоров с Украиной, то официально Россия от них не отказывается. Более того, всегда этот процесс поддерживает с учетом, естественно, выполнения своих основных требований.

Дмитрий Дризе