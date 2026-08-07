ООН: мировые цены на продукты выросли из-за аномальной жары
Международный индекс цен на продовольствие в июле вырос на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем и на 1% в годовом выражении и достиг самого высокого уровня с января 2023 года. Об этом сообщила Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO).
Основными драйверами роста индекса, который отслеживает изменения мировых цен на корзину основных продовольственных товаров, стали аномальная жара, волатильность на энергетических рынках и геополитическая напряженность. Больше всего в мире подорожали сахар, зерновые, растительные масла, в то время как цены на мясо и молочную продукцию, напротив, снизились.
Мировые цены на пшеницу взлетели на 5,8% из-за перебоев с экспортными потоками из Причерноморья и жаркой погоды в странах-производителях. Цены на растительные масла достигли максимума с июня 2022 года из-за высокого спроса на пальмовое масло в Индонезии и роста цен на сырую нефть. Цены на сахар подскочили на 5,6% из-за засушливой погоды в ЕС и погодного явления Эль-Ниньо в Азии. Цены на мясо снизились впервые за год — на 2,8% — из-за обилия поставок из Бразилии и ЕС. Молочная продукция в целом подешевела на 0,7%.
Изменения индекса продовольственных цен обычно отражаются на стоимости продуктов в магазинах через несколько месяцев, так как производители перекладывают свои издержки на покупателей.
В марте 2026 года Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) прогнозировала, что нарушение судоходства в Ормузском проливе способно вызвать рост цен на продукты по всему миру, так как это приведет к удорожанию логистических услуг, страхования, топлива и увеличит время морских перевозок.
В октябре 2024 года ФАО ООН сообщала о росте индекса продовольственных цен до 127,4 пункта, что было максимальным значением с апреля 2023 года. В тот период наиболее заметно выросли цены на растительные масла, а также на зерновые, включая пшеницу, из-за неблагоприятных погодных условий для сева озимых в ЕС, США и РФ. Единственным индикатором, демонстрировавшим снижение в октябре 2024 года, был индекс цен на мясо.
В мае 2025 года мировые цены на продовольствие, напротив, демонстрировали небольшое снижение после четырех месяцев роста, при этом индекс цен на растительные масла, сахар и зерновые сокращался. Однако это снижение было компенсировано ростом цен на молочную продукцию и мясо.