ООН: мировые цены на продукты выросли из-за аномальной жары

Международный индекс цен на продовольствие в июле вырос на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем и на 1% в годовом выражении и достиг самого высокого уровня с января 2023 года. Об этом сообщила Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO).

Основными драйверами роста индекса, который отслеживает изменения мировых цен на корзину основных продовольственных товаров, стали аномальная жара, волатильность на энергетических рынках и геополитическая напряженность. Больше всего в мире подорожали сахар, зерновые, растительные масла, в то время как цены на мясо и молочную продукцию, напротив, снизились.

Мировые цены на пшеницу взлетели на 5,8% из-за перебоев с экспортными потоками из Причерноморья и жаркой погоды в странах-производителях. Цены на растительные масла достигли максимума с июня 2022 года из-за высокого спроса на пальмовое масло в Индонезии и роста цен на сырую нефть. Цены на сахар подскочили на 5,6% из-за засушливой погоды в ЕС и погодного явления Эль-Ниньо в Азии. Цены на мясо снизились впервые за год — на 2,8% — из-за обилия поставок из Бразилии и ЕС. Молочная продукция в целом подешевела на 0,7%.

Изменения индекса продовольственных цен обычно отражаются на стоимости продуктов в магазинах через несколько месяцев, так как производители перекладывают свои издержки на покупателей.

Екатерина Наумова