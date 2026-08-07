Симки детям не игрушка

Власти не будут запрещать школьникам пользоваться соцсетями, заявили в Минцифры. Ранее такие подозрения появились из-за новых ограничений для сим-карт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

Несовершеннолетним абонентам хотят запретить СМС-рассылки, следует из поправок в «правила оказания услуг связи». Однако под запрет в итоге попадут и сообщения для входа на интернет-ресурсы — подростки не смогут получать коды авторизации и регистрации. На это обратили внимание в «Вымпелкоме».

Как пишет Forbes, компания раскритиковала новую версию правил. А СМИ назвали меру «косвенным запретом соцсетей для несовершеннолетних». Документ вынесен на общественное обсуждение. Вероятно, поправки придется пересмотреть, говорит партнер юридической фирмы Comply Максим Али:

«Наверное, логика была в том, чтобы дети не вписывались в какие-нибудь кредиты, микрозаймы через СМС и так далее. Это позволило бы ограничить такого рода мошенничества. Но зачем рубить с плеча? Почему не ограничить какую-то категорию сообщений, не ввести более сложную систему контент-фильтрации? Тем более что уже сейчас тот же самый проект постановления предполагает возможность оператора ограничивать доступ несовершеннолетнего абонента к материалам 18+.

Нужно оговориться, что мы не видим из постановления правительства, что действительно оно будет направлено только лишь на социальные сети. Хочется верить, что авторы проекта держали в голове проблематику заключения дистанционных договоров с использованием СМС-кодов. Но нельзя не понимать, на что это влияет.

Механизм входа абсолютно простой: родитель может переоформить СМС на свой номер, который будет под его контролем. Но, конечно, если родители хотят, чтобы ребенок не получал вообще никаких СМС, получается, что у нас в таком сценарии остается только два инструмента — дать несовершеннолетнему сим-карту, с которой вообще почти ничего нельзя сделать, либо вручить ему взрослую сим-карту. Но во втором случае несовершеннолетний получает доступ сразу ко всему».

В Минцифры отметили, что такую защиту на детские сим-карты можно поставить только по желанию родителей. Впрочем, компаниям все же придется поменять способ входа на их сайты и сервисы, считает партнер аналитического агентства ComNews Research Леонид Коник:

«Во-первых, многие сервисы, которые требуют или которые присылают авторизационные СМС, присылают их первым делом в мессенджер просто потому, что с точки зрения сервиса это дешевле. Авторизационное СМС обходится тому, кто его отправляет, примерно в 4 руб., иногда больше. А при отправке, допустим, в Telegram затраты отправителя — около 1 руб.

Рано или поздно ребенок столкнется с тем, что какой-то полезный и нужный портал (например, образовательный) не сможет до него "достучаться". Блокировка СМС-рассылок в принципе не ограждает детей от получения авторизационных сообщений в мессенджерах. Есть ресурсы, которые присылают коды на электронную почту, которая есть у всех. И никакого ребенка от его e-mail никто не отсечет. Самое главное, что и спам-рассылки, и мошеннические всевозможные рассылки происходят в большей степени в мессенджерах.

Поэтому даже тотальная блокировка не защищает детей от этой напасти. Мера эффективная как будто бы на бумаге и не имеет практически никакой эффективности в жизни. Ни мытьем, так катаньем, все равно все эти сообщения — хорошие и плохие — до ребенка дойдут».

По новым правилам, СМС-рассылки ограничат не всем. Исключением станут сообщения от государственных информационных систем, например, Госуслуг.

Егор Парфенов