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Симки детям не игрушка

Что войдет в новый пакет мер против мошенников

Власти не будут запрещать школьникам пользоваться соцсетями, заявили в Минцифры. Ранее такие подозрения появились из-за новых ограничений для сим-карт.

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

Несовершеннолетним абонентам хотят запретить СМС-рассылки, следует из поправок в «правила оказания услуг связи». Однако под запрет в итоге попадут и сообщения для входа на интернет-ресурсы — подростки не смогут получать коды авторизации и регистрации. На это обратили внимание в «Вымпелкоме».

Как пишет Forbes, компания раскритиковала новую версию правил. А СМИ назвали меру «косвенным запретом соцсетей для несовершеннолетних». Документ вынесен на общественное обсуждение. Вероятно, поправки придется пересмотреть, говорит партнер юридической фирмы Comply Максим Али:

«Наверное, логика была в том, чтобы дети не вписывались в какие-нибудь кредиты, микрозаймы через СМС и так далее. Это позволило бы ограничить такого рода мошенничества. Но зачем рубить с плеча? Почему не ограничить какую-то категорию сообщений, не ввести более сложную систему контент-фильтрации? Тем более что уже сейчас тот же самый проект постановления предполагает возможность оператора ограничивать доступ несовершеннолетнего абонента к материалам 18+.

Во Франции запретили социальные сети для детей до 15 лет

Нужно оговориться, что мы не видим из постановления правительства, что действительно оно будет направлено только лишь на социальные сети. Хочется верить, что авторы проекта держали в голове проблематику заключения дистанционных договоров с использованием СМС-кодов. Но нельзя не понимать, на что это влияет.

Механизм входа абсолютно простой: родитель может переоформить СМС на свой номер, который будет под его контролем. Но, конечно, если родители хотят, чтобы ребенок не получал вообще никаких СМС, получается, что у нас в таком сценарии остается только два инструмента — дать несовершеннолетнему сим-карту, с которой вообще почти ничего нельзя сделать, либо вручить ему взрослую сим-карту. Но во втором случае несовершеннолетний получает доступ сразу ко всему».

В Минцифры отметили, что такую защиту на детские сим-карты можно поставить только по желанию родителей. Впрочем, компаниям все же придется поменять способ входа на их сайты и сервисы, считает партнер аналитического агентства ComNews Research Леонид Коник:

«Во-первых, многие сервисы, которые требуют или которые присылают авторизационные СМС, присылают их первым делом в мессенджер просто потому, что с точки зрения сервиса это дешевле. Авторизационное СМС обходится тому, кто его отправляет, примерно в 4 руб., иногда больше. А при отправке, допустим, в Telegram затраты отправителя — около 1 руб.

Рано или поздно ребенок столкнется с тем, что какой-то полезный и нужный портал (например, образовательный) не сможет до него "достучаться". Блокировка СМС-рассылок в принципе не ограждает детей от получения авторизационных сообщений в мессенджерах. Есть ресурсы, которые присылают коды на электронную почту, которая есть у всех. И никакого ребенка от его e-mail никто не отсечет. Самое главное, что и спам-рассылки, и мошеннические всевозможные рассылки происходят в большей степени в мессенджерах.

Иностранные сим-карты больше не дают обходить блокировки

Поэтому даже тотальная блокировка не защищает детей от этой напасти. Мера эффективная как будто бы на бумаге и не имеет практически никакой эффективности в жизни. Ни мытьем, так катаньем, все равно все эти сообщения — хорошие и плохие — до ребенка дойдут».

По новым правилам, СМС-рассылки ограничат не всем. Исключением станут сообщения от государственных информационных систем, например, Госуслуг.

Егор Парфенов

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