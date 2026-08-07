День строителя с Uma2rman, Сергей Пенкин и «Грозовой перевал»

На музыкальных площадках Екатеринбурга можно услышать Сергея Пенкина, выступление группы Uma2rman на Дне строителя, а также рэпера Big Baby Tape. В музеях — побывать на арт-медиации про группу «Мухоморы» и пешеходной экскурсии «МЖК и Уралмаш — история эксперимента». В кино — увидеть фильмы «Грозовой перевал», «Комиссар» и анимацию «Шепот сердца». А лекторы расскажут про художника Эрика Булатова и покажут процесс реставрации книг. Подробнее о культурных событиях на неделю — в обзоре «Ъ-Урал».

Концерты

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Певец Сергей Пенкин

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Певец Сергей Пенкин

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

В летнем театре парка Маяковского 8 августа Сергей Пенкин отметит свой 65-летний юбилей большим сольным концертом. Певец представит новое шоу с современной сценографией и видеоконтентом, который напомнит зрителям о разных этапах его творчества. Билеты — от 3 тыс. до 9 тыс. руб.

В рок-зале Музея андеграунда 9 августа состоится акустический концерт прогрессив-рок-группы «Незримые Комнаты». Музыканты исполнят фэнтезийные и балладные треки на необычных инструментах: кахоне, шаманском бубне, фаготе, виолончели и гитарах. Билеты — 600 руб.

В Музее андеграунда 12 августа пройдет музыкальный вечер «Час винила» с Алексеем Коршуном, посвященный 60-летию альбома «Revolver» группы The Beatles. Весь альбом прозвучит на виниле, а автор мероприятия расскажет про эклектичность этой музыки и ее влияние на появившийся позднее рок. Билеты — 500 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Big Baby Tape

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Big Baby Tape

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

На площадке Tele-Club 8 августа выступит российский рэпер Big Baby Tape (настоящее имя — Егор Ракитин). Исполнитель известен как лидер объединения Benzo Gang и автор треков в стиле трэп, вдохновленных западным хип-хопом. В 2018 году он выпустил резонансный альбом «Dragonborn». Билеты на концерт стоят от 2,7 тыс. до 6 тыс. руб.

Выставки и экскурсии

В галерее «Синара Арт» 8 августа пройдет арт-медиация «Мухоморные истории: ложный эпос постсоветского искусства». В рамках выставки «Фундаментальный лексикон» искусствовед Анна Збар расскажет о творчестве художников-нонконформистов из группы «Мухоморы» — Константина Звездочетова и братьев Сергея и Владимира Мироненко. Их работы отличают хулиганские перформансы, переодевание исторических персонажей в китчевой манере и создание вымышленных цивилизаций для перестроечной России. Билеты — 500 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выставка уральского андеграунда «Быть рядом, но не там. 60 лет Уктусской школе»

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Выставка уральского андеграунда «Быть рядом, но не там. 60 лет Уктусской школе»

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

В арт-галерее Ельцин-центра 9 августа пройдет медиация «Разговор на бумаге: "Уктусская школа" и коммуникация вне расстояния». В рамках выставки «Быть рядом, но не там. 60 лет "Уктусской школе" участники обсудят с искусствоведами значение и форму «сообщения» в творчестве этого андеграундного объединения. Художники экспериментировали с новыми методами переписки: журналы становились пространством для диалога. На встрече собравшиеся попробуют открыть новые способы коммуникации и обсудить произведения на языке андеграунда. Билеты — 350 руб.

Музей Бориса Ельцина 14 августа проведет пешеходную экскурсию «МЖК и Уралмаш — история эксперимента». Участники пройдут по следам смелого социального проекта конца 1980-х годов — тогда молодые рабочие Уралмаша построили свой микрорайон мечты на принципах самоорганизации и взаимопомощи. Экскурсовод сравнит этот опыт с экспериментами эпохи авангарда и покажет, как менялись подходы к созданию городской среды в разные исторические периоды. Стоимость билета — 600 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спектакль "Гоголь. Триптих" в Екатеринбургском театре кукол

Фото: пресс-служба Екатеринбургского театра кукол Спектакль "Гоголь. Триптих" в Екатеринбургском театре кукол

Фото: пресс-служба Екатеринбургского театра кукол

Спектакли и перфомансы

Екатеринбургский театр кукол открывает театральный сезон. 7 и 8 августа в театре играют премьеру прошлого года — «Повесть о собаке» по рассказам уральского писателя Бориса Рябинина. 10 и 11 августа можно увидеть спектакль «Гоголь. Триптих», а 12, 13 и 14 августа — постановку «Зойкина квартира».

В баре «Дом Культуры» 13 августа покажут иммерсивный музыкальный спектакль «Полет нормальный: История одной любви» от театра Турдус. Зрителей ждет интерактивное действие в салоне самолета, где три стюардессы и капитан разыграют историю о любви на основе реальных случаев во время полетов. Вечер дополнят закуски и напитки в бортовом формате.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Музей "Литературная жизнь Урала ХХ века"

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Музей "Литературная жизнь Урала ХХ века"

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

В Литературном квартале завершается театральный фестиваль «Уральский променад». В рамках него 13 августа покажут моноспектакль Алексея Шестакова по повести Владислава Крапивина «Ковер-самолет», а 16 августа пройдет премьера спектакля-променада по барам Екатеринбурга «Застольные истории». Постановка основана на биографии Павла Бажова.

Кино

В кинозале Ельцин-центра 8 августа покажут фильм с Марком Эйдельштейном «Ганди молчал по субботам». Главный герой — 16-летний Мот — сталкивается с персональным апокалипсисом, когда из дома уходит его отец. В знак протеста юноша приводит бездомную и заявляет, что теперь она будет жить у них. Билеты — 400 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дом кино

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Дом кино

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Доме кино 9 августа покажут фильм «Грозовой перевал» Андреа Арнольд, вышедший в 2011 году. Это экранизация известного одноименного романа Эмили Бронте, рассказывающего сложную историю отношений Кэти Эрншо и Хитклифф. Билеты — 550 руб.

В кинозале Ельцин-центра 9 августа покажут «полочное кино» «Комиссар» — фильм, снятый Александром Аскольдовым. По сюжету фильма, в разгар боев на Украине беременная комиссар Клавдия Вавилова находит приют в многодетной семье жестянщика Ефима Магазанника. Под влиянием доброты хозяев ее суровость смягчается, однако после рождения сына она оставляет его этой семье и возвращается в свой полк, убежденная, что счастье для ребенка можно завоевать только победой на фронте. Вход бесплатный, нужно зарегистрироваться заранее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В кинозале Ельцин-центра с 13 августа стартуют показы мультфильма студии «Гибли» «Шепот сердца». 14-летняя Сидзуку из Токио замечает в библиотеке, что все книги до нее брал некий Сэйдзи. Им оказывается мальчик из параллельного класса, который ей сначала не нравится, но постепенно они сближаются, а знакомство подталкивает девушку найти свою мечту и начать сочинять истории. Билеты — от 300 до 400 руб.

В кинозале Ельцин-центра с 13 августа стартуют показы мелодрамы «Влюбись в меня, если осмелишься» на языке оригинала с русскими субтитрами. Софи и Жюльен с детства играют в «осмелишься — не осмелишься», бросая друг другу вызовы. Их отношения, полные смеха и боли, длятся всю жизнь, но они упорно избегают главного — признания в любви. Эта игра становится их способом скрыть страх перед настоящей близостью. Билеты — от 350 до 400 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выступление группы Uma2rman

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Выступление группы Uma2rman

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Фестивали и праздники

В Историческом сквере в Екатеринбурге 8 августа пройдет празднование Дня строителя. Гостей ждут мастер-классы, скалодром, йога, мини-гольф, фотобудка, мотошоу и концертная программа с участием Uma2rman, Афродиты и других артистов. На проспекте Ленина одновременно развернется выставка строительной техники, где можно будет увидеть экскаватор-«фламинго» и посмотреть профессиональные соревнования машинистов в конкурсе «Уральский экскаватор». Вход свободный.

В креативном кластере «На заводе» в Сысерти 8 и 9 августа отметят День рождения города и завода Турчаниновых-Соломирских. Центром программы станут выступления Дениса Стельмаха и группы «Экспедиция Восход». Оба дня на Заводе будет специальная программа: вызов духа завода в Мастерской заводчанина, дегустация главного заводского сэндвича «Заводской тормозок» и байки о быте горнозаводского Урала. В субботу хоровод проведет большая заводская семья, а лекцию о настоящем и будущем города прочтет глава СГО Дмитрий Нисковских. В воскресенье состоится юмористическое шоу с мэром Сысерти, а вечер завершат бременские музыканты современности — группа «Экспедиция Восход», проехавшая полмира на старых «Волгах». Билеты — от 180 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран УГМК-арена

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ УГМК-арена

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

На УГМК-арене 8 августа пройдет фестиваль автомобильной культуры «Акрофобия». Это ежегодное событие соберет владельцев и создателей уникальных автомобильных проектов со всей России. Вход свободный.

Лекции

В галерее «Синара Арт» 11 августа Надежда Маценко расскажет об Эрике Булатове на лекции «Лаборатория. Вход». Речь пойдет о творчестве советского художника и представителя московского концептуализма Эрике Булатова, который исследовал пространство картины как многомерность смыслов и гибрид визуального с текстом. Посетители поучаствуют в разборе ключевых работ мастера («Картина и зрители», «Слава КПСС») и обсуждении его художественных открытий. Билеты — 1,2 тыс. руб.

В Свердловской областной библиотеке имени Белинского 13 августа пройдет встреча «Книжный доктор». Участники посетят отдел консервации и реставрации, где узнают о конструктивных особенностях книг, видах бумаги и переплетных материалах (в том числе натуральной коже). Гостей ждет лабораторная практика по изготовлению бумаги методом «отлива», знакомство с видами переплетов и рекомендации по хранению домашней библиотеки. Билеты — 400 руб.

Подготовила Анна Капустина