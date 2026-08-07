Российская альпинистка погибла во время одиночного похода на Монблан во Франции

Тело пропавшей российской альпинистки обнаружили жандармы французского города Шамони, сообщает BFM. 64-летняя женщина отправилась в одиночный поход по леднику «Тур» горного массива Монблан.

Туристка два дня не выходила на связь. В лагере, из которого она вышла, подняли тревогу. Поиски россиянки проводили на земле и с воздуха. В частности, жандармерия задействовала систему Lifeseeker, которая позволяет определить местонахождение человека по сигналам, которые принимает его телефон.

Тело пропавшей обнаружили в расщелине ледника «Тур». Он достигает высоты 2150 м. Походы по леднику летом сопряжены с большим риском, заявил в разговоре с BFM жандарм. Снег может покрывать трещины во льду и создавать ложное ощущение безопасности.

Посольство России в Париже находится в контакте с родственниками погибшей и оказывает им необходимую помощь, в том числе по вопросам репатриации тела, сообщили «РИА Новости» в ведомстве.