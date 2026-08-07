Глава Минфина США анонсировал скорую сделку с Ираном

США могут заключить соглашение о прекращении огня совсем скоро, «возможно, даже сегодня». Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент в интервью 12 News.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр финансов США Скотт Бессент

Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP Министр финансов США Скотт Бессент

Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP

Господин Бессент повторил слова Дональда Трампа о том, что за время операции США и Израиля авиация и флот Ирана «уничтожены». Он добавил, что Тегеран потерпел в том числе экономическое поражение. «Мы держим их за горло. У них 150-180% продовольственной инфляции, они не могут содержать войска»,— сказал он.

В связи с этим глава Минфина допустил, что соглашение о прекращении огня может быть подписано сегодня или завтра. Предполагаемые сроки, по его словам, — 30 или 60 дней.

Июньский меморандум о взаимопонимании предполагал перемирие на 60 дней: в эти сроки США и Иран должны были окончательно согласовать все параметры мирного соглашения. В начале июля боевые действия возобновились и продлились до конца месяца. К тому моменту американский президент Дональд Трамп отложил удары по энергетике страны и заявил о возобновлении переговоров.