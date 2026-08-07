Глава Минфина США анонсировал скорую сделку с Ираном
США могут заключить соглашение о прекращении огня совсем скоро, «возможно, даже сегодня». Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент в интервью 12 News.
Министр финансов США Скотт Бессент
Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP
Господин Бессент повторил слова Дональда Трампа о том, что за время операции США и Израиля авиация и флот Ирана «уничтожены». Он добавил, что Тегеран потерпел в том числе экономическое поражение. «Мы держим их за горло. У них 150-180% продовольственной инфляции, они не могут содержать войска»,— сказал он.
В связи с этим глава Минфина допустил, что соглашение о прекращении огня может быть подписано сегодня или завтра. Предполагаемые сроки, по его словам, — 30 или 60 дней.
Июньский меморандум о взаимопонимании предполагал перемирие на 60 дней: в эти сроки США и Иран должны были окончательно согласовать все параметры мирного соглашения. В начале июля боевые действия возобновились и продлились до конца месяца. К тому моменту американский президент Дональд Трамп отложил удары по энергетике страны и заявил о возобновлении переговоров.
В начале февраля 2026 года американский министр финансов Скотт Бессент заявлял о наращивании военного присутствия США вблизи Ирана и отмечал, что президент Дональд Трамп открыт для переговоров, но власти исламской республики понимают только «грубую силу». В марте того же года Бессент анонсировал «самую масштабную» бомбардировку Ирана с целью уничтожения ракетных установок и заводов по производству ракет.
Позднее, в апреле 2026 года, США запустили операцию «Экономическая ярость» в дополнение к военной операции «Эпическая ярость», чтобы оказать максимальное экономическое давление на Тегеран. Глава Пентагона Пит Хегсет подтвердил готовность США возобновить боевые действия «в еще более мощном виде» и заявил, что блокада иранских портов будет продолжаться «столько, сколько потребуется».
В июне 2026 года президент Ирана Масуд Пезешкиан опубликовал меморандум о взаимопонимании с США, который предполагал немедленное прекращение военных действий на всех фронтах и обязательство вести переговоры для достижения окончательного соглашения в течение 60 дней. Документ также предусматривал снятие морской блокады и других препятствий против Ирана, а также предоставление не менее $300 млрд на восстановление и экономическое развитие Исламской Республики Иран.